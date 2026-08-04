रणबीर कपूर के रामायण में रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा अवतार क्यों हो रहा वायरल? एक्ट्रेस ने खोला किरदार चुनने का राज 'रामायण' में शूर्पणखा बनकर छाईं रकुल प्रीत सिंह, एक छोटे से किरदार ने मचाई बड़ी हलचल; बोलीं- इतिहास ने नहीं दिखाई पूरी कहानी

'रामायण' में शूर्पणखा बनकर छाईं रकुल प्रीत सिंह, एक छोटे से किरदार ने मचाई बड़ी हलचल; बोलीं- इतिहास ने नहीं दिखाई पूरी कहानी

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। रणबीर कपूर के भगवान राम, साई पल्लवी के माता सीता और यश के रावण अवतार ने जहां दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है, वहीं फिल्म के ट्रेलर में कुछ सेकंड की झलक ने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हलचल मचा दी। यह झलक थी रकुल प्रीत सिंह के शूर्पणखा किरदार की, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

रकुल प्रीत सिंह का किरदार फिल्म में भले ही छोटा नजर आ रहा है, लेकिन उनकी पहली झलक ने यह साफ कर दिया है कि शूर्पणखा की भूमिका कहानी में अहम मोड़ लेकर आएगी। अब खुद रकुल ने बताया है कि उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने के लिए हामी क्यों भरी।

शूर्पणखा की कहानी के दूसरे पहलू को दिखाना चाहती हैं रकुल

एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रकुल प्रीत सिंह को एक पत्र लिखकर उनके किरदार की तारीफ की थी। इसके जवाब में रकुल ने लिखा, "इस खूबसूरत पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे शूर्पणखा का किरदार स्वीकार करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित उसकी जटिलता ने किया, जैसा कि आपने भी बताया है। इतिहास अक्सर उसे सिर्फ एक घटना के लिए याद करता है, लेकिन उसकी कहानी में बहुत कुछ और भी है।"

रकुल ने आगे कहा कि एक कलाकार के तौर पर ऐसे किरदार उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, जो लोगों की सोच को चुनौती देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब रामायण सिनेमाघरों में आएगी तो दर्शक शूर्पणखा के किरदार को खुले मन से समझने की कोशिश करेंगे।

रामायण में शूर्पणखा की भूमिका क्यों है अहम?

रामायण की कथा में शूर्पणखा रावण की बहन थीं और उन्हें उस घटना से जोड़ा जाता है जिसने आगे चलकर राम और रावण के बीच युद्ध की नींव रखी। कथा के अनुसार, शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके मना करने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से भी यही इच्छा जताई। असफल होने के बाद उन्होंने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी।

इस अपमान के बाद शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को सीता हरण के लिए उकसाया, जिसके बाद लंका और अयोध्या के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। फिल्म में इस किरदार को किस नजरिए से पेश किया जाएगा, इसे लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।

स्टार्स से सजी है नितेश तिवारी की रामायण

नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। यश फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ और लारा दत्ता कैकेयी की भूमिका में दिखाई देंगी।

दो हिस्सों में रिलीज होगी रामायण

फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। रामायण पार्ट वन दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा भाग एक साल बाद यानी दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा।

फिलहाल फिल्म का ट्रेलर और कलाकारों की झलक ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा अवतार बड़े पर्दे पर किस तरह का प्रभाव छोड़ता है।