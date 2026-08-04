  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rakul-preet-singh-surpanakha-role-goes-viral-in-ranbir-kapoor-ramayana-nitesh-tiwari-film
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (16:05 IST)

रणबीर कपूर के रामायण में रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा अवतार क्यों हो रहा वायरल? एक्ट्रेस ने खोला किरदार चुनने का राज

'रामायण' में शूर्पणखा बनकर छाईं रकुल प्रीत सिंह, एक छोटे से किरदार ने मचाई बड़ी हलचल; बोलीं- इतिहास ने नहीं दिखाई पूरी कहानी

'रामायण' में शूर्पणखा बनकर छाईं रकुल प्रीत सिंह, एक छोटे से किरदार ने मचाई बड़ी हलचल; बोलीं- इतिहास ने नहीं दिखाई पूरी कहानी
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (16:05 IST)
google-news
'रामायण' में शूर्पणखा बनकर छाईं रकुल प्रीत सिंह, एक छोटे से किरदार ने मचाई बड़ी हलचल; बोलीं- इतिहास ने नहीं दिखाई पूरी कहानी
 
नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। रणबीर कपूर के भगवान राम, साई पल्लवी के माता सीता और यश के रावण अवतार ने जहां दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है, वहीं फिल्म के ट्रेलर में कुछ सेकंड की झलक ने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हलचल मचा दी। यह झलक थी रकुल प्रीत सिंह के शूर्पणखा किरदार की, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
 
रकुल प्रीत सिंह का किरदार फिल्म में भले ही छोटा नजर आ रहा है, लेकिन उनकी पहली झलक ने यह साफ कर दिया है कि शूर्पणखा की भूमिका कहानी में अहम मोड़ लेकर आएगी। अब खुद रकुल ने बताया है कि उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने के लिए हामी क्यों भरी।
 

शूर्पणखा की कहानी के दूसरे पहलू को दिखाना चाहती हैं रकुल

एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रकुल प्रीत सिंह को एक पत्र लिखकर उनके किरदार की तारीफ की थी। इसके जवाब में रकुल ने लिखा, "इस खूबसूरत पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे शूर्पणखा का किरदार स्वीकार करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित उसकी जटिलता ने किया, जैसा कि आपने भी बताया है। इतिहास अक्सर उसे सिर्फ एक घटना के लिए याद करता है, लेकिन उसकी कहानी में बहुत कुछ और भी है।"
 
रकुल ने आगे कहा कि एक कलाकार के तौर पर ऐसे किरदार उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, जो लोगों की सोच को चुनौती देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब रामायण सिनेमाघरों में आएगी तो दर्शक शूर्पणखा के किरदार को खुले मन से समझने की कोशिश करेंगे।
 

रामायण में शूर्पणखा की भूमिका क्यों है अहम?

रामायण की कथा में शूर्पणखा रावण की बहन थीं और उन्हें उस घटना से जोड़ा जाता है जिसने आगे चलकर राम और रावण के बीच युद्ध की नींव रखी। कथा के अनुसार, शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके मना करने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से भी यही इच्छा जताई। असफल होने के बाद उन्होंने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी।
 
इस अपमान के बाद शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को सीता हरण के लिए उकसाया, जिसके बाद लंका और अयोध्या के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। फिल्म में इस किरदार को किस नजरिए से पेश किया जाएगा, इसे लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।
 

स्टार्स से सजी है नितेश तिवारी की रामायण

नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। यश फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ और लारा दत्ता कैकेयी की भूमिका में दिखाई देंगी।
 

दो हिस्सों में रिलीज होगी रामायण

फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की योजना बनाई गई है। रामायण पार्ट वन दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा भाग एक साल बाद यानी दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा।
 
फिलहाल फिल्म का ट्रेलर और कलाकारों की झलक ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा अवतार बड़े पर्दे पर किस तरह का प्रभाव छोड़ता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
क्या शाहरुख खान के घर बजने वाली है शहनाई? आर्यन खान और विनी तकायर की वायरल आउटिंग ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

रणबीर कपूर के रामायण में रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा अवतार क्यों हो रहा वायरल? एक्ट्रेस ने खोला किरदार चुनने का राज

रणबीर कपूर के रामायण में रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा अवतार क्यों हो रहा वायरल? एक्ट्रेस ने खोला किरदार चुनने का राजनितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी। ट्रेलर में उनकी छोटी लेकिन दमदार झलक ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने यह जटिल किरदार क्यों चुना और कैसे वह शूर्पणखा की कहानी को नए नजरिए से दिखाना चाहती हैं।

क्या शाहरुख खान के घर बजने वाली है शहनाई? आर्यन खान और विनी तकायर की वायरल आउटिंग ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

क्या शाहरुख खान के घर बजने वाली है शहनाई? आर्यन खान और विनी तकायर की वायरल आउटिंग ने इंटरनेट पर मचाई हलचलशाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। लंदन में डेनिश सिंगर विनी तकायर के साथ उनकी वायरल आउटिंग ने सोशल मीडिया पर डेटिंग की चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दोस्ती है या फिर इंटरनेट जरूरत से ज्यादा आगे निकल गया है?

'दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे'... अधूरा रह गया किशोर कुमार का यह सपना

'दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे'... अधूरा रह गया किशोर कुमार का यह सपनाबॉलीवुड में किशोर कुमार को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता हैं जिन्होंने ने सिर्फ अपनी आवाज के जादू से बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी सिने प्रेमियो का भरपूर मनोरंजन किया। मध्यप्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में अधिवक्ता कुंजी लाल गांगुली के घर जब सबसे छोटे बालक ने जन्म लिया तो कौन जानता था कि आगे चलकर यह बालक अपने देश और परिवार का नाम रोशन करेगा।

असम बाढ़ में फंसीं देवोलीना भट्टाचार्जी की मां, एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोलीं- सब खत्म हो गया...

असम बाढ़ में फंसीं देवोलीना भट्टाचार्जी की मां, एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोलीं- सब खत्म हो गया...असम में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बीच मशहूर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी का एक बेहद भावुक वीडियो सामने आया है। देवो‍लीना की मां भी असम में फंसी हुई हैं।

शालिनी पांडे ने उठाई मुंबई के रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के खिलाफ आवाज, फैंस से मांगा सपोर्ट

शालिनी पांडे ने उठाई मुंबई के रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के खिलाफ आवाज, फैंस से मांगा सपोर्टअभिनेत्री शालिनी पांडे ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को कथित तौर पर हटाए जाने के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लोगों से इस मामले में आगे आने और संबंधित याचिका का समर्थन करने की अपील की है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।