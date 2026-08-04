स्पाइडर-मैन बनने से पहले टॉम हॉलैंड को मिली थी ऐसी भविष्यवाणी, ड्राइवर की एक बात ने बढ़ा दिया था स्टार का कॉन्फिडेंस

हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड आज दुनिया भर में स्पाइडर-मैन के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस सुपरहीरो किरदार तक पहुंचने का उनका सफर कई दिलचस्प घटनाओं से भरा रहा है। हाल ही में अभिनेता ने अपने ऑडिशन के दिनों का एक ऐसा मजेदार किस्सा साझा किया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए। एक ड्राइवर ने टॉम हॉलैंड को स्पाइडर-मैन का रोल मिलने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन इसकी वजह इतनी अलग थी कि खुद टॉम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

टॉम हॉलैंड इन दिनों अपनी फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई और जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रही है। इस फिल्म में टॉम चौथी बार स्पाइडर-मैन यानी पीटर पार्कर के किरदार में नजर आ रहे हैं।

जब ऑडिशन के रास्ते में ड्राइवर ने दी बड़ी भविष्यवाणी

फिल्म के प्रमोशन के दौरान टॉम हॉलैंड ने मशहूर शो द ग्राहम नॉर्टन शो में अपने ऑडिशन के समय का यह किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वह फाइनल ऑडिशन के लिए जा रहे थे और रास्ते में कार ड्राइवर लगातार उनसे बातें कर रहा था।

टॉम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह एक विनम्र इंसान हैं, लेकिन उस समय उनके दिमाग में सिर्फ अपनी लाइन्स याद करने की चिंता थी। वह मन ही मन सोच रहे थे कि काश ड्राइवर थोड़ी देर चुप हो जाए ताकि वह तैयारी कर सकें।

लेकिन इसके बाद ड्राइवर ने ऐसी बात कही, जिसे टॉम कभी नहीं भूल पाए।

'तुम्हें ही मिलेगा रोल...' लेकिन वजह सुनकर रह गए हैरान

टॉम ने बताया कि ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए कहा, "मुझे लगता है कि तुम्हें यह रोल मिल जाएगा।"

यह सुनकर टॉम काफी उत्साहित हुए और उन्होंने पूछा कि आखिर ड्राइवर को ऐसा क्यों लग रहा है?

इसके जवाब में ड्राइवर ने कहा, "क्योंकि जिस लड़के को मैं अभी वहां छोड़कर आया हूं, वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है।"

ड्राइवर की यह वजह सुनकर टॉम हैरान रह गए। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि यही वह कॉन्फिडेंस बूस्ट था जिसकी उन्हें जरूरत थी।

उन्होंने कहा, "मैंने सोचा, शुक्रिया... बिल्कुल यही सुनना चाहता था।"

कुछ महीने बाद फिर हुई मुलाकात, ड्राइवर ने कहा- मैंने कहा था ना

टॉम हॉलैंड ने बताया कि कुछ महीनों बाद उनकी उसी ड्राइवर से दोबारा मुलाकात हुई, जब वह स्पाइडर-मैन के रूप में अपनी पहली फिल्म पर काम कर रहे थे।

ड्राइवर ने उन्हें देखते ही कहा, "मैंने तुमसे कहा था ना!"

टॉम ने मजाक में जवाब दिया, "आपने क्या कहा था? कि मुझे रोल मिलेगा या कि मैं बदसूरत हूं?"

उनका यह मजेदार अंदाज शो में मौजूद दर्शकों को काफी पसंद आया।

स्पाइडर-मैन का सफर टॉम हॉलैंड के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा

लॉस एंजिल्स में फिल्म के प्रीमियर के दौरान टॉम हॉलैंड ने स्पाइडर-मैन के रूप में अपने लंबे सफर को याद किया। उन्होंने कहा कि मार्वल और सोनी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक परिवार जैसा बन चुका है।

टॉम ने कहा कि पिछले 10 सालों से वह इस किरदार के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी टीम के बीच एक खास तालमेल बन गया है। उनके मुताबिक, पीटर पार्कर का किरदार निभाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा रहा है।

उन्होंने कहा कि हर बार जब वह इस किरदार के साथ वापसी करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे यह उनकी पहली फिल्म का प्रीमियर हो।

क्या आगे भी स्पाइडर-मैन बनेंगे टॉम हॉलैंड?

जब टॉम हॉलैंड से पूछा गया कि क्या वह भविष्य में भी स्पाइडर-मैन का किरदार निभाते रहेंगे, तो उन्होंने ज्यादा खुलासा नहीं किया। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।

टॉम ने कहा, "जब तक वे मुझे इस किरदार के लिए चाहेंगे, मैं इसे करता रहूंगा। अगर यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है।"

चार स्पाइडर-मैन फिल्मों के हीरो बन चुके हैं टॉम

टॉम हॉलैंड ने पहली बार साल 2016 में आई फिल्म कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर में स्पाइडर-मैन का किरदार निभाया था। इसके बाद वह स्पाइडर-मैन: होमकमिंग, स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम और स्पाइडर-मैन: नो वे होम जैसी फिल्मों में नजर आए।

वह लाइव-एक्शन स्पाइडर-मैन फिल्मों की चार सोलो फिल्मों को लीड करने वाले पहले अभिनेता बन चुके हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में उनके फैंस अब उनकी अगली फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे को लेकर बेहद उत्साहित हैं।