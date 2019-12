कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जमकर झूमे सनी सिंह और सोनाली सैगल, 'मम्मी नू पसंद' पर जमाया रंग

सनी सिंह और सोनाली सैगल हाल ही में मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज फेस्ट में शरीक हुए थे। इस दौरान स्टार कास्ट ने अपनी आगामी फिल्म 'जय मम्मी दी' का प्रमोशन किया और वहां मौजूद सभी छात्रों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आए।

फिल्म 'प्यार का पंचनामा' की यह प्रसिद्धि जोड़ी अपनी आगामी फिल्म के सबसे लोकप्रिय ट्रैक 'मम्मी नू पसंद' पर भी जमकर थिरकते हुए नज़र आई जहां छात्रों ने भी स्टेज पर उनका साथ दिया और यह सभी के लिए निश्चित रूप से एक यादगार लम्हा था।

मेकर्स ने फेस्ट की कुछ झलक अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हुए लिखा, 'A fantastic time at iitbombay with and dancing to the tunes of Mummy nu pasand'