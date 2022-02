जैकलीन फर्नांडिस का गाना 'मुड़ मुड़ के' रिलीज, मिशेल मोरोन संग लगाया डांस का तड़का

बॉलीवुड एक्ट्रेस बीते काफी समय से अपने गाने 'मुड़ मुड़ के' को लेकर चर्चा में थी। अब यह गाना रिलीज हो चुका है। इस गाने में जैकलीन के साथ नजर आ रही हैं।



मिशेल मोरोन ने भारत में 'मुड़ मुड़ के' के साथ डेब्यू किया है। यह एक फुल ऑन पेप्पी पार्टी नंबर है जहां जैकलीन गैंगस्टर को पकड़ने में पुलिस की मदद करती है जो मिशेल द्वारा अभिनीत है। दोनों साथ में काफी हॉट लग रहे हैं और इनकी केमेस्ट्री पर्दे पर आग लगा रही है। बेशक, जैकलीन के डांस मूव्स हमेशा की तरह बेहद ग्रेसफुल हैं।





जैकलीन ने अपने सोशल मीडिया पर गाने के रिलीज की घोषणा करते हुए लिखा, Finally it's here! #MudMudKe official music video with @iammichelemorroneofficial out now on @desimusicfactory official YouTube channel check out the crazy video and let me know your favourite part in the comments section.

गाने को टोनी और नेहा कक्कड़ ने गाया है। जैकलीन फर्नांडिस के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उनकी फिल्म अटैक और बच्चन पांडे जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वह सर्कस और राम सेतु में दिखेंगी।