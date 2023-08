करण जौहर को पसंद आई अनुपमा की डांस रील, वीडियो शेयर करके की रूपाली गांगुली की तारीफ

Karan Johar praised Rupali Ganguly: टीवी की अनुपमा वाकई हर दिल पर राज करती हैं। लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली अनुपमा उर्फ टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की फैन फॉलोइंग का कोई जवाब नही हैं और इसका हालिया उदाहरण बॉलीवुड के फिल्ममेकर करण जौहर की लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी है।



करण जौहर ने अनुपमा एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांधते हुए बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई उनकी एक बड़ी फैन हैं। स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शो में से एक अनुपमा लंबे समय से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इस शो के पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रशंसक हैं और इसके प्रशंसक लगातार शो और इसके कलाकारों पर प्यार बरसा रहे हैं, फिल्म उद्योग में इसका एक प्रशंसक है जो कोई और नहीं बल्कि करण जौहर की मां है, जैसा कि निर्देशक-निर्माता ने अपने हालिया पोस्ट में उल्लेख किया है।

हाल ही में, स्टार प्लस के अनुपमा की सबसे चहेती किरदार अनुपमा यानी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की अक्षरा यानी की प्रणाली राठौड़ के साथ मिलकर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के फेमस सॉन्ग 'व्हाट झुमका' पर एक रील बनाई।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने पर टीवी एक्ट्रेस की इस रील ने करण जौहर का ध्यान खींचा, जो उनके डांस पर अपना उत्साह व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकें। फिल्ममेकर ने एक्ट्रेसेज की वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "When Anupama does #WhatJhumka - that's truly the final stamp of validation!! Thank you rupaliganguly, my mom loves you as do millions of your fans!

हाल ही में, स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की प्रणाली राठौड़ उर्फ अक्षरा और 'बातें कुछ अनकही सी' की सयाली सालुंखे उर्फ वंदना 'बातें कुछ अनकही सी' के सेट पर एक साथ अच्छा समय बिताते हुए देखी गईं। यह वीडियो वास्तव में डायरेक्टर कुट प्रोडक्शंस की इन बहुओं के बीच की शानदार बॉन्डिंग को बयां करता है।