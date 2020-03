कोरोना वायरस के चलते अमिताभ बच्चन ने रविवार को प्रशंसकों से मिलने का कार्यक्रम किया रद्द

T 3470 - To all Ef and well wishers an earnest request !PLEASE DO NOT COME TO GATE TODAY .. SUNDAY MEET am not going to come !

Take PRECAUTIONS .. be safe

Sunday का दर्शन Jalsa पे cancel है , कृपया कोई वहाँ जमा ना हों आज श्याम को ।

सुरक्षित रहें pic.twitter.com/USm4kZBEYo