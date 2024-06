प्यार का पंचनामा के लिए कार्तिक आर्यन को मिली थी इतनी फीस, TDS कटने से हो जाते थे परेशान

Kartik Aaryan Fees: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'चंदू' चैंपियन को लेकर सुखिँयों में हैं। इस फिल्म में कार्तिक भारत के लिए पहली बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुरलीकांत पेटकर के किरदार में नजर आने वाले हैं।

कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से की थी। इसके बाद से कार्तिक ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आज कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। कार्तिक आर्यन आज भले ही एक करोड़ रुपए फीस लेते हो, लेकिन शुरुआती दौर में यह एक लाख से भी कम थी।

कार्तिक आर्यन ने राज शमनी के पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें पहली फिल्म 'प्यार का पंचनामा' के लिए कितनी फीस मिली थी। एक्टर ने यह भी खुलासा किया की वह अपना एग्जाम छोड़कर इस फिल्म का ऑडिशन देने पहुंचे थे।

कार्तिक आर्यन ने कहा, मैंने 'प्यार का पंचनामा' ऑडिशन के लिए अपना एक एग्जाम छोड़ा था। उनका कोई कनेक्शन नहीं था तो उन्हें ऑडिशन का पता नहीं लगता था। कब होते हैं, कहां होते हैं? मैं फेसबुक पर ऑडिशन के लिए सर्च करता था। मैंने इस फिल्म के लिए मेल भेजा था 'I am the guy you are looking for' उनको मेरा रिप्लाई अच्छा लगा था तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया।

पॉडकास्ट में कार्तिक से पूछा गया कि 'प्यार का पंचनामा' में उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले थे। इसपर उन्होंने कहा, नहीं फिल्म के लिए मुझे 70 हजार रुपए मिले थे। इसमें से भी सात हजार रुपये टीडीएस के काट लिए गए थे और इस तरह मेरे हाथ में 63 हजार रुपये ही आए थे।

कार्तिक ने बताया कि वो टीडीएस में कटने वाली रकम को लेकर बड़े तंग रहते थे। उन्हें अपने पहले विज्ञापन के लिए कुल 1,500 रुपए मिले थे। कार्तिक आर्यन ने बताया कि 'सोनू के टीटू की स्वीटी में' काम करने के बाद उनकी कमाई में इजाफा होने लगा था।