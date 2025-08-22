शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. These are 8 powerful dialogues from the trailer of filmmaker Vivek Ranjan Agnihotri The Bengal Files
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (15:08 IST)

ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, विवेक अगिनहोत्री की द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के इन डायलॉग्स ने जीता फैंस का दिल

Film The Bengal Files
फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन रही है। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी ये फिल्म, डायरेक्टर की मशहूर ट्रुथ-रिवीलिंग ट्रिलॉजी का आखिरी चैप्टर है। 
 
इससे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स बना चुके हैं। हार्ड-हिटिंग टीजर के बाद, जिसने ऑडियंस को फिल्म की बेबाक कहानी की पहली झलक दिखाई थी, ट्रेलर को कोलकाता में लॉन्च किया गया और इसने पूरे देश को हिला दिया। जहां ट्रेलर ने अपने विजुअल्स और कहानी से हलचल मचाई, वहीं असली असर इसके डायलॉग्स ने डाला। तो चलिए देखते हैं द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के कुछ डायलॉग्स।
 
अपना नाम बता।
तैमूर।
लेकिन सोचो, सन 2050, जब यह इंडिया का पहले युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी।
ये शुरुआती डायलॉग्स फिल्म की कहानी को साफ़ तौर पर सामने रखते हैं। असरदार और गहरे असर वाले ये डायलॉग्स बता देते हैं कि फिल्म किस बारे में होने वाली है।
 
ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। यहां पे दो कांस्टीट्यूशन चलता है। एक हिंदुओं का, और दूसरा ये मुसलमानो का।
ये डायलॉग हमें आज़ादी के शुरुआती दौर के कोलकाता में ले जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बंगाल में भारतीय संविधान दो हिस्सों में बंट गया था, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए।
 
पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन्ना को कोलकाता भी चाहिए। इस लिए वो डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है।
यह डायलॉग मोहम्मद अली जिन्ना की सोच को दर्शाता है। पाकिस्तान बन जाने के बाद, उसकी नजरें पश्चिम बंगाल पर थीं।
 
भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, पर इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना। क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं, और उस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा।
यह एक मजबूत डायलॉग है जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है और लोगों को हिंदू नरसंहार से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा के खिलाफ भी खड़ा होता है।
 
अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे, तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, और बंगाली खाने को भी दे दोगे?  बंगाल को मारोगे तो भारत-भारत नहीं रहेगा। ज़मीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइटहाउस है बंगाल।
यह डायलॉग भारत में बंगाल के महत्व को दर्शाता है। यह संस्कृति, संगीत, लोग, खाना के बारे में है, जो सब भारत का हिस्सा हैं और बंगाल हमारे देश का एक लाइटहाउस है।
 
जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था, वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा।
यह डायलॉग भारत की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है कि 1947 में शुरू हुई स्वतंत्रता की क्रांति कभी रुकने वाली नहीं है।
 
क्यों आज किसी भारती की जान की कोई कीमत नहीं? क्यू आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं।  क्या हम आज़ाद हैं?  और अगर आज़ाद हैं तो इतना बेबस क्यों है?
यह डायलॉग भारत में लोकतंत्र पर रोशनी डालता है। यह उस लोकतंत्र पर सवाल उठाता है जहाँ हम अभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं।
 
तू बता सकता है, इन में से, वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय कौन है?
यह डायलॉग ट्रेलर को एक मजबूत संदेश के साथ समाप्त करता है। इसमें कहा गया है कि सभी समान हैं, 'हम भारत के लोग' और 'भारतीय' हैं।
 
​'द बंगाल फाइल्स' को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है। ​फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं। ​यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
छोरियां चली गांव की दमदार कंटेस्टेंट बनीं कृष्णा श्रॉफ, बेखौफ मेकओवर टास्क से जीता गांववालों का दिल

सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट, फाइनल हुई दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट!

सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट, फाइनल हुई दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट!बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'राउडी राठौर' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस एक्शन एंटरटेनर ‍फिल्म ने दर्शकों के दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज किया। कहानी हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, या अक्षय कुमार का डबल रोल विक्रम राठौड़ और शिवा, फिल्म में हर वो चीज़ थी जिसने इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बना दिया।

शिवकार्तिकेयन की दिल मद्रासी का ऑडियो और ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

शिवकार्तिकेयन की दिल मद्रासी का ऑडियो और ट्रेलर इस दिन होगा रिलीजसाउथ एक्टर शिवकार्तिकेयन जल्द ही मशहूर निर्देशक एआर मुरुगादॉस की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दिल मद्रासी' में नजर आने वाले हैं। इस खबर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जहां अमरन के दमदार कलाकार और भारतीय सिनेमा के ब्लॉकबस्टर निर्माता पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। श्री लक्ष्मी मूवीज के बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है।

सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लद्दाख की पहाड़ियों से पहली झलक आई सामने

सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लद्दाख की पहाड़ियों से पहली झलक आई सामनेबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। इस फिल्म में सलमान खान, कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाएंगे। खबरों के अनुसार सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है।

छोरियां चली गांव की दमदार कंटेस्टेंट बनीं कृष्णा श्रॉफ, बेखौफ मेकओवर टास्क से जीता गांववालों का दिल

छोरियां चली गांव की दमदार कंटेस्टेंट बनीं कृष्णा श्रॉफ, बेखौफ मेकओवर टास्क से जीता गांववालों का दिलकृष्णा श्रॉफ लगातार यह साबित कर रही हैं कि वह 'छोरियां चली गांव' की सबसे दिलचस्प कंटेस्टेंट्स में से एक क्यों हैं। हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को एक बेहद रोमांचक अनुभव का सामना करना पड़ा। चुनौती—बमूलिया गांव के लोगों को संवारने का एक फुल मेकओवर टास्क। मालिश, हेयरकट, शेविंग और स्टाइलिंग जैसे कामों के ज़रिए लड़कियों को अपनी सीमा से बाहर जाकर गांववालों का विश्वास जीतना था।

ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, विवेक अगिनहोत्री की द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के इन डायलॉग्स ने जीता फैंस का दिल

ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, विवेक अगिनहोत्री की द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के इन डायलॉग्स ने जीता फैंस का दिलफिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन रही है। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी ये फिल्म, डायरेक्टर की मशहूर ट्रुथ-रिवीलिंग ट्रिलॉजी का आखिरी चैप्टर है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com