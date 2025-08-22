जसविंदर भल्ला ने प्रोफेसर से कॉमेडियन-एक्टर बनने तक का सफर किया था तय, जानिए कब होगा अंतिम संस्कार

पंजाबी फिल्मों के दिग्गज एक्टर और मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। जसविंदर ने 65 साल की उम्र में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें 20 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

खबरों के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जसविंदर भल्ला का काफी खून भी बह गया था। अस्पताल में लाने के बाद से डॉक्टर्स लगातार उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शुक्रवार सुबह जसविंदर का निधन हो गया। जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली में होगा। डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि उनके शरीर से काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है।

फिल्मों में आने से पहले जसविंदर भल्ला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वह पीएडी होल्डर थे। जसविंदर भल्ला पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। जसविंदर के परिवार में उनकी पत्नी परमजीत कौर भल्ला, बेटे पुखराज भल्ला और बेटी जैस्मीन भल्ला हैं। जसविंदर के बेटे भी एक्टिंग में किस्मत आजमा रहे हैं।

जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को पंजाब के लुधियाना के दोराहा में हुआ था। वे तीन दशकों से ज्यादा समय तक पंजाबी फिल्मों और थिएटर में सक्रिय रहे और अपनी कॉमिक टाइमिंग से घर-घर पहचान बनाई। जसविंदर ने 1988 में 'छणकाटा 55' से कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वहीं उनका फिल्मी करियर 'दुल्ला भट्टी' मूवी से हुआ था।

जसविंदर भल्ला ने जिन्हे मेरा दिल लुटेया, पावर कट, माहौल ठीक है, जीजा जी, कबड्डी वन्स अगेन और अपन फिर मिलांगे के अलावा मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा 3 और जट्ट एंड जूलियट जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने से पहले जसविंदर भल्ला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।