शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Dil Madharaasi audio and trailer will be released on August 24
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (17:20 IST)

शिवकार्तिकेयन की दिल मद्रासी का ऑडियो और ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

movie Dil Madharaasi trailer
साउथ एक्टर शिवकार्तिकेयन जल्द ही मशहूर निर्देशक एआर मुरुगादॉस की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दिल मद्रासी' में नजर आने वाले हैं। इस खबर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जहां अमरन के दमदार कलाकार और भारतीय सिनेमा के ब्लॉकबस्टर निर्माता पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। 
 
श्री लक्ष्मी मूवीज के बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। अब, इस हाइप को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने सेट से शिवकार्तिकेयन और एआर मुरुगादॉस की एक मजेदार BTS झलक भी शेयर की है।
 
जहां मेकर्स ने फिल्म से जुड़े मजेदार अपडेट्स के साथ दर्शकों को जोड़े रखा है, अब वे इसके ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च के लिए तैयार हैं। दिल मद्रासी के ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 24 अगस्त को होने वाले इस ग्रैंड इवेंट में फिल्म की कास्ट, क्रू और फैंस की मौजूदगी में एक बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है।
 
मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर जाकर ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च की तारीख 24 अगस्त का ऐलान किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, तैयार हो जाइए एक स्टार-स्टडेड शाम के लिए। #DilMadharaasi ऑडियो & ट्रेलर लॉन्च इवेंट 24 अगस्त को। 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड ग्रैंड रिलीज। 
 
इसके अलावा, दिल मद्रासी में दर्शकों को एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है क्योंकि शिवकार्तिकेयन और डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस पहली बार साथ काम कर रहे हैं। इससे यह फिल्म बिना किसी शक एक बड़ी और इंतेज़ार करने लायक फिल्म बन जाती है।
 
फिल्म के टाइटल की छोटी सी झलक पहले ही दर्शकों में खुशी और उत्साह भर चुकी है और इस फिल्म में जो मजेदार और बड़ा अनुभव मिलने वाला है, उसकी उम्मीद बढ़ा दी है। शिवकार्तिकेयन को एक जबरदस्त एक्शन अवतार में देखा जाएगा, जिससे फैंस बहुत उत्साहित हैं। 
 
फिल्म की शूटिंग सुदीप एलेमोन संभाल रहे हैं, और म्यूजिक से अनिरुद्ध रविचंदर ने इसे और भी शानदार बनाया है। अनिरुद्ध ने अपने करियर की शुरुआत वाय दिस कोलावेरी दी से की थी और फिर बीस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया।
 
‘दिल मद्रासी’, जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में स्टार-कास्ट और दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इसमें रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे पावरफुल कलाकार शामिल हैं। ‘दिल मद्रासी’ 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट, फाइनल हुई दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट!

सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट, फाइनल हुई दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट!

सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट, फाइनल हुई दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट!बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'राउडी राठौर' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस एक्शन एंटरटेनर ‍फिल्म ने दर्शकों के दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज किया। कहानी हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, या अक्षय कुमार का डबल रोल विक्रम राठौड़ और शिवा, फिल्म में हर वो चीज़ थी जिसने इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बना दिया।

शिवकार्तिकेयन की दिल मद्रासी का ऑडियो और ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

शिवकार्तिकेयन की दिल मद्रासी का ऑडियो और ट्रेलर इस दिन होगा रिलीजसाउथ एक्टर शिवकार्तिकेयन जल्द ही मशहूर निर्देशक एआर मुरुगादॉस की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दिल मद्रासी' में नजर आने वाले हैं। इस खबर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जहां अमरन के दमदार कलाकार और भारतीय सिनेमा के ब्लॉकबस्टर निर्माता पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। श्री लक्ष्मी मूवीज के बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है।

सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लद्दाख की पहाड़ियों से पहली झलक आई सामने

सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लद्दाख की पहाड़ियों से पहली झलक आई सामनेबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। इस फिल्म में सलमान खान, कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाएंगे। खबरों के अनुसार सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है।

छोरियां चली गांव की दमदार कंटेस्टेंट बनीं कृष्णा श्रॉफ, बेखौफ मेकओवर टास्क से जीता गांववालों का दिल

छोरियां चली गांव की दमदार कंटेस्टेंट बनीं कृष्णा श्रॉफ, बेखौफ मेकओवर टास्क से जीता गांववालों का दिलकृष्णा श्रॉफ लगातार यह साबित कर रही हैं कि वह 'छोरियां चली गांव' की सबसे दिलचस्प कंटेस्टेंट्स में से एक क्यों हैं। हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को एक बेहद रोमांचक अनुभव का सामना करना पड़ा। चुनौती—बमूलिया गांव के लोगों को संवारने का एक फुल मेकओवर टास्क। मालिश, हेयरकट, शेविंग और स्टाइलिंग जैसे कामों के ज़रिए लड़कियों को अपनी सीमा से बाहर जाकर गांववालों का विश्वास जीतना था।

ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, विवेक अगिनहोत्री की द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के इन डायलॉग्स ने जीता फैंस का दिल

ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, विवेक अगिनहोत्री की द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के इन डायलॉग्स ने जीता फैंस का दिलफिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन रही है। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी ये फिल्म, डायरेक्टर की मशहूर ट्रुथ-रिवीलिंग ट्रिलॉजी का आखिरी चैप्टर है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com