दाऊद संग Photo पर सोनम कूपर ने दी सफाई, तो ट्रोलर्स ने दाउद की पार्टी में अनिल कपूर के डांस करने का वीडियो शेयर कर किया पलटवार

He went to a cricket match with raj kapoor and krishna Kapoor. And was in a box to see it. I think you need to stop pointing fingers and there are three that point back at you . I hope lord Ram can forgive you for being evil and spreading violence. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 3, 2020

He went to a Indian cricket match with krishna Kapoor ( who is also there) and was Phtographed with no knowledge of who was there. I hope god forgives you for hurting inccocents and creating hate. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 3, 2020

https://t.co/PVgMwuthbL, I can see here also in a party thrown by Dawood. How did he reach there madam Sonam K Ahuja? — अजंनी कुमार (@Vatsa_Anjani) February 3, 2020

एक्ट्रेस सोनम कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर सामाजिक और राजनीति मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देती रहती हैं। हाल ही में सोनम ने दिल्ली के शाहीन बाग के पास हुई फायरिंग की घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें उनके पिता एक्टर की अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ एक तस्वीर में नजर आने पर जमकर ट्रोल किया गया।दूरदर्शन के एक जर्नलिस्ट ने जब सोनम से इस तस्वीर पर सवाल किया, तो सोनम ने लिखा, “वह राज कपूर और कृष्णा कपूर के साथ मैच देखने गए थे और बॉक्स में थे। मुझे लगता है आपको किसी पर उंगली उठाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे में अन्य 3 उंगलियां आप पर होती हैं। भगवान आपको हिंसा फैलाना के लिए माफ करें।”एक अन्य यूजर को इसी तस्वीर पर जवाब देते हुए सोनम ने लिखा, “वह कृष्णा कपूर के साथ भारत का मैच देखने गए थे और जब उनकी ये फोटो खिंची गई थी तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन-कौन वहां था। मैं आशा करती हूं कि भगवान आपको नफरत फैलाने के लिए माफ कर देंगे।”इसके बाद कुछ यूजर्स ने दाऊद की पार्टी में अनिल कपूर के डांस करने का एक वीडियो शेयर कर फिर से सोनम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनम कपूर इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।