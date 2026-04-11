शनिवार, 11 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. after dhurandhar 2 box office success sara arjun visit mahakal temple ujjain
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (13:01 IST)

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचीं सारा अर्जुन, बताया भगवान से क्या मांगा

Sara Arjun Mahakal Darshan
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म में यालिना का किरदार निभाकर 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद सारा अर्जुन बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचीं। 
 
सारा अर्जुन के लिए यह मौका बेहद खास था—एक तरफ उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' 1700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच रही है, तो दूसरी तरफ उनकी मां सान्या अर्जुन का जन्मदिन था। इस दोहरी खुशी के अवसर पर सारा ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से प्रशंसकों का दिल जीत लिया।
 
सारा अर्जुन अपने पिता और मशहूर अभिनेता राज अर्जुन तथा मां सान्या के साथ मंदिर पहुंचीं। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती के दर्शन किए। इस दिव्य आरती के दौरान सारा पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आईं। 
 
गुलाबी रंग की पारंपरिक साड़ी और माथे पर तिलक लगाए सारा की सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। दर्शन के बाद उन्होंने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कही और गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल को जल अर्पित किया। मंदिर प्रबंध समिति ने भी अभिनेत्री का स्वागत और सत्कार किया।
 
मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद सारा अर्जुन ने मीडिया से भी बात की। सारा ने कहा, महाकाल के दर्शन कर मुझे जो सुकून मिला है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अंदर का माहौल इतना दिव्य और शांत था कि मैं अभिभूत हो गई। मैंने भगवान से अपने लिए कुछ खास नहीं मांगा, बस सभी के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली की कामना की है। 
 
जब सारा से उनके करियर के अगले पड़ाव और 'धुरंधर' के बाद के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। रिपोर्टर के यह पूछने पर कि क्या आपने सब "महाकाल के ऊपर छोड़ दिया है?" तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा— "जी!"
 
बता दें कि सारा अर्जुन ने महज 2 साल की उम्र से अपना सफर शुरू किया था। 100 से अधिक विज्ञापनों में दिखने वाली वह छोटी बच्ची आज भारतीय सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी है। आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और उसके सीक्वल ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई है। वे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'भूत बंगला' के प्रमोशन इवेंट में भीड़ हुई बेकाबू, अक्षय कुमार की एक झलक के लिए लोगों ने खतरे में डाली जान!

'भूत बंगला' के प्रमोशन इवेंट में भीड़ हुई बेकाबू, अक्षय कुमार की एक झलक के लिए लोगों ने खतरे में डाली जान!

'भूत बंगला' के प्रमोशन इवेंट में भीड़ हुई बेकाबू, अक्षय कुमार की एक झलक के लिए लोगों ने खतरे में डाली जान!बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अक्षय इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की रिलीज जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, मेकर्स ने प्रमोशन तेज कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार 'भूत बंगला' का प्रमोशन करने नोएडा पहुंचे। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल में अक्षय कुमार की लोकप्रियता साफ देखने को मिली।

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचीं सारा अर्जुन, बताया भगवान से क्या मांगा

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचीं सारा अर्जुन, बताया भगवान से क्या मांगाआदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म में यालिना का किरदार निभाकर 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद सारा अर्जुन बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचीं।

रवीना टंडन का रॉयल काफतान लुक वायरल, स्नीकर्स के साथ एथनिक स्टाइल ने जीता दिल

रवीना टंडन का रॉयल काफतान लुक वायरल, स्नीकर्स के साथ एथनिक स्टाइल ने जीता दिलजब बात स्टाइल और ग्रेस की आती है, तो रवीना टंडन का नाम सबसे ऊपर आता है। हाल ही में रवीना ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे सीढ़ी के पास पोज़ देती नज़र आ रही हैं। रवीना टंडन का यह लुक एथनिक कंफर्ट और मॉडर्न चार्म का एक बेहतरीन मिश्रण है।

18 साल की उम्र में नितांशी गोयल ने हासिल किया बड़ा मुकाम, खरीदी करोड़ों की Mercedes-Benz GLE

18 साल की उम्र में नितांशी गोयल ने हासिल किया बड़ा मुकाम, खरीदी करोड़ों की Mercedes-Benz GLEकिरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' में अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली नितांशी गोयल इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। महज़ 18 साल की उम्र में नितांशी ने वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना बड़े-बड़े कलाकार देखते हैं। हाल ही में नितांशी ने अपने गैराज में एक शानदार मर्सिडीज-बेंज GLE को शामिल कर अपनी सफलता का जश्न मनाया है।

फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए बड़ी पहल, यश चोपड़ा फाउंडेशन ने लॉन्च किया YCF स्कॉलरशिप 2026

फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए बड़ी पहल, यश चोपड़ा फाउंडेशन ने लॉन्च किया YCF स्कॉलरशिप 2026यशराज फिल्म्स की परोपकारी इकाई यश चोपड़ा फाउंडेशन (वायसीएफ) ने वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 की घोषणा की है। यह इस पहल का दूसरा वर्ष है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com