'धुरंधर' की सक्सेस के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचीं सारा अर्जुन, बताया भगवान से क्या मांगा
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म में यालिना का किरदार निभाकर 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद सारा अर्जुन बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचीं।
सारा अर्जुन के लिए यह मौका बेहद खास था—एक तरफ उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' 1700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच रही है, तो दूसरी तरफ उनकी मां सान्या अर्जुन का जन्मदिन था। इस दोहरी खुशी के अवसर पर सारा ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से प्रशंसकों का दिल जीत लिया।
सारा अर्जुन अपने पिता और मशहूर अभिनेता राज अर्जुन तथा मां सान्या के साथ मंदिर पहुंचीं। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती के दर्शन किए। इस दिव्य आरती के दौरान सारा पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आईं।
गुलाबी रंग की पारंपरिक साड़ी और माथे पर तिलक लगाए सारा की सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। दर्शन के बाद उन्होंने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कही और गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल को जल अर्पित किया। मंदिर प्रबंध समिति ने भी अभिनेत्री का स्वागत और सत्कार किया।
मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद सारा अर्जुन ने मीडिया से भी बात की। सारा ने कहा, महाकाल के दर्शन कर मुझे जो सुकून मिला है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अंदर का माहौल इतना दिव्य और शांत था कि मैं अभिभूत हो गई। मैंने भगवान से अपने लिए कुछ खास नहीं मांगा, बस सभी के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली की कामना की है।
जब सारा से उनके करियर के अगले पड़ाव और 'धुरंधर' के बाद के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। रिपोर्टर के यह पूछने पर कि क्या आपने सब "महाकाल के ऊपर छोड़ दिया है?" तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा— "जी!"
बता दें कि सारा अर्जुन ने महज 2 साल की उम्र से अपना सफर शुरू किया था। 100 से अधिक विज्ञापनों में दिखने वाली वह छोटी बच्ची आज भारतीय सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी है। आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और उसके सीक्वल ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई है। वे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं।