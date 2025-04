कभी कोल्ड ड्रिंक के बक्से उठाते थे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, जानिए 10 खास बातें

You either die as a Hero or live enough to be known as a Villan यह अंग्रेजी कहावत चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बॉलीवुड के व्यवसायिक तौर पर सबस सफल अभिनेता सलमान खान पर ठीक बैठती है। दोनों ने ही हाल में इतना खराब प्रदर्शन किया है कि अब दोनों के ही प्रशंसक यानि की फैन उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं।