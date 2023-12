सलमान खान की टॉप 5 एक्शन फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका | salman khan birthday special actor top 5 action movie list

Ronit Roy married for the second time: टीवी एक्टर रोनित रॉय ने क्रिसमस के मौके पर अपनी पत्नी नीलम संग दोबारा शादी रचाई। एक्टर ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी संग बंगाली रीति रिवाज से शादी की। कपल ने गोवा के मंदिर में ये रस्में निभाईं। इस खास मौके पर उनका 16 साल का बेटा अगस्त्य भी मौजूद था।