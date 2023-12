रश्मिका मंदाना ने उड़ाई बॉलीवुड हीरोइनों की नींद

Bobby Deol gets emotional on the success of Animal: संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार प्रमुख भूमिका में हैं।