नवरात्रि में चेहरे की चमक को बनाए रखेंगी ये 5 गजब की Festive Skincare Tips इन टिप्स को करती हैं स्किन केयर रूटीन में शामिल तो garba night में दिखेंगी बेहद खूबसूरत

Skincare Tips for getting Glowing Garba Night Look : फेस्टिव सीजन में महिलाएं हमेशा बेस्ट आउटफिट की तलाश में होती है लेकिन वहीं आप ये भी चाहती हैं कि इस खास मौके पर आपके चेहरे की चमक भी बनी रहे। इस आर्टिकल में कुछ टिप्स दी गई हैं जिन्हें आप चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए फॉलो कर सकती हैं। वहीं इन टिप्स को आप अपने स्किन केयर रूटीन में भी शामिल कर सकती हैं।

1. अच्छी नींद लें

दिन में आपको कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है। जब आप सो रहे होते हैं तो उसी समय आपके स्किन सेल्स बूस्ट हो रहे होते हैंl जब आप भरपूर नींद नहीं लेंगे तो आपकी स्किन में इस बूस्टिंग की कमी आएगी और चेहरा थका एवं मुरझाया हुआ लगेगा l

2. एलोवेरा

एलोवेरा एक ऐसा करिश्माई तरीका है जो आपकी स्किन को चमकदार बनाए रखेगा। ये आपकी स्किन में नमी को बनाए रखता है। इसमें एंटी-एजिंग गुण भी होते हैं जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को खोने नहीं देते और झुर्रियों को कम करते हैं। इसमें व्याप्त मॉइस्चराइजिंग गुण स्किन में नमी को बरकरार कर ड्राइनेस को पास नहीं आने देते।

3. नारियल तेल

भारत के लोग नारियल तेल का उपयोग बहुत अधिक करते हैं। ये न सिर्फ एक बढ़िया तरीके से नमी प्रदान करता है, बल्कि हमारी स्किन को ठंडा भी रखता है। सूर्य की तेज रोशनी से हमारी त्वचा को बचाता भी है और बेहतरीन एंटी-एजिंग के तौर पर आपकी स्किन पर दिखने वाली उम्र के असर को रोकता भी है।

4. नियमित मसाज

नियमित रूप से त्वचा पर हाथ से मसाज करना त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। फेस्टिव सीजन में चेहरे की चमक बनी रहे इसके लिए आप चेहर की मसाज करें और ये काम आप सुबह और रात को सोने से पहले करें। वहीं चेहरे की मसाज करने के लिए आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं।

5. हल्दी

हल्दी एंटीसेप्टिक है और ये त्वचा की परेशानियों को दूर करने में भी कारगर भूमिका निभाता है l ग्लोइंग चहरा पाने के लिए घरेलू नुस्खों में हल्दी फोटोएजिंग व सोराइसिस से हमारी रक्षा करता है। इसमें एंटी- ऑक्सीडेंट गुण भी होता है, जो बेसन के साथ मिलकर स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन में जान ले आता है, जिससे आपका चेहरा ग्लोइंग नजर आता है।