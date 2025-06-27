Saptahik Rashifal 2025: साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 जून, जानें नए सप्ताह में किन राशियों के चमकेंगे सितारे

Weekly Rashifal 2025: इस बार जून महीने का नया सप्ताह 09 तारीख से शुरू हो रहा है। साप्ताहिक भविष्यवाणी में यहां हम जानेंगे इस आने वाले सप्ताह में किन राशियों को होगा प्रॉपर्टी से धनलाभ, सेहत, करियर, नौकरी को लेकर किसे रहना होगा सतर्क। यहां जानें व्यापार, सेहत, शिक्षा, करियर, नौकरी और निवेश को लेकर कैसा रहेगा नया हफ्ता। मेष से मीन राशि वालों के लिए यहां पढ़ें 09 जून से 15 जून का साप्ताहिक होरोस्कोप...

(साप्ताहिक राशिफल : 09 जून से 15 जून 2025 तक)

By: Dr. Prem Kumar Sharma

मेष (Mar 21–Apr 20)

पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन आपको गर्व का अहसास करा सकता है। घर का माहौल खास महसूस हो सकता है, इन छोटे-छोटे पलों को संजोना फायदेमंद रहेगा। प्यार में भावनाएं थोड़ी शांत रह सकती हैं, लेकिन छोटे-छोटे इशारे रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। यात्रा बहुत खास नहीं लगेगी, फिर भी नजरिया बदल सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थिरता नहीं दिखेगी, इसलिए किसी बड़े फैसले को टालना ही ठीक रहेगा। पैसों से जुड़े फैसले दूरगामी लाभ दे सकते हैं, खासकर अगर आप आय के नए स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। कामकाज में आपका फोकस बना रहेगा, जिससे आपके सपनों की दिशा में ठोस कदम बढ़ सकते हैं।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: नीला

वृष (Apr 21–May 20)

काम में आपका लगातार किया गया प्रयास जल्द ही सराहना पा सकता है। प्रेम संबंधों में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है जिससे भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। पारिवारिक माहौल सामान्य रह सकता है, इसलिए बातचीत में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। यात्रा से मन को नई ऊर्जा और कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, पढ़ाई में अगर आप रोज थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते हैं, तो उसका असर साफ़ दिखेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम इस समय आपके पक्ष में जा सकते हैं, खासकर अगर आप कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस कर सकते हैं, जिससे नई हेल्थ रूटीन अपनाने का यह अच्छा समय हो सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में समझदारी जरूरी रहेगी, इसलिए किसी भी फैसले को लेते समय लंबे समय के फायदों को ध्यान में रखें।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: गहरा लाल

मिथुन (May 21–Jun 21)

कामकाज की रफ्तार सामान्य रह सकती है, फिर भी निरंतर मेहनत आगे रास्ता खोलेगी। घर का माहौल सुकून देने वाला रहेगा और रिश्तों में भरोसे की भावना बनी रहेगी। प्रेम में हल्के लेकिन प्यारे पल मन को सुकून देंगे। पास की यात्रा दिनचर्या से राहत दे सकती है, भले ही बहुत रोमांचक न लगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फ़िलहाल कोई बड़ा बदलाव करने से बचें और चीजों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं अगर आप नए तरीकों से सीखने की कोशिश करें। रोजमर्रा की छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें, ये आपके दिन को खास बना सकती हैं।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: गहरा ग्रे

कर्क (Jun 22–Jul 22)

करियर में उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है जो कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं या अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। घर का माहौल थोड़ा भावुक हो सकता है, इसलिए हर बात पर तुरंत जवाब देने से बचें। प्रेम में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन प्यार भरी बातों से रिश्ता बेहतर हो सकता है। यात्रा खुशी दे सकती है, खासकर जब आप कुछ अलग करने का मन बना लें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा मिल सकता है अगर आप आज की स्थिति को समझकर फैसला लें। पढ़ाई में ध्यान कम लग सकता है, इसलिए पढ़ाई की योजना फिर से बनाना अच्छा रहेगा। थोड़ा आराम करना और अपने लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा। अगर आप आयुर्वेद या घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो सेहत में अच्छा बदलाव आ सकता है। पैसों की स्थिति ठीक रह सकती है, बस खर्च सोच-समझकर करें और बचत पर ध्यान दें।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पीच

सिंह (Jul 23–Aug 23)

काम में आपके नए आइडिया काम आ सकते हैं, इसलिए आगे बढ़कर अपनी बात रखें। परिवार के साथ बात करते समय आदर और धन्यवाद का भाव रिश्ते मजबूत कर सकता है। प्रेम में दिल से की गई बातें रिश्ते को गहरा बना सकती हैं। किसी दूर की यात्रा से सोच में नयापन आ सकता है और मन को खुलापन मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना पारिवारिक मामला सामने आ सकता है, ऐसे में दस्तावेजों की अच्छे से जांच करें। पढ़ाई में ध्यान न लग पाए तो चिंता न करें, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। शांत रहकर आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर तरीका होगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: भूरा

कन्या (Aug 24–Sept 23)

पैसों को लेकर समझदारी से चलना जरूरी होगा और अगर आप खर्चों पर नजर रखें तो फायदे में रहेंगे। काम में आपकी मेहनत और रचनात्मक सोच की तारीफ हो सकती है, इसलिए अपने काम को लेकर उत्साह बनाए रखें। घर के पुराने रीति-रिवाज या पारिवारिक पल खुशियां दे सकते हैं, तो उनके लिए समय निकालें। प्रेम में अगर आप खुद को अलग महसूस कर रहे हैं, तो दिल की बात कहने से रिश्ते में सुधार हो सकता है। अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कोई शांत या धार्मिक जगह मन को सुकून दे सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़े कामों में अच्छी प्रगति हो सकती है, खासकर अगर भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलें। पढ़ाई में मेहनत रंग ला रही है और अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखें।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: गुलाबी

तुला (Sept 24–Oct 23)

करियर में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत महसूस हो सकती है और अगर आप अपने तरीके में थोड़ा सुधार करें तो नतीजे बेहतर आ सकते हैं। घर के लोगों से बातचीत में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य और समझदारी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। प्यार में ज्यादा भावनाएं नहीं दिखेंगी, लेकिन एक छोटा सा अपनापन दिल को खुश कर सकता है। यात्रा का अनुभव अच्छा रहेगा, खासकर अगर आप लचीले कार्यक्रम के साथ जाएं। जमीन-जायदाद के मामलों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, इस समय दस्तावेजों की जांच करना सही रहेगा। पढ़ाई में लगातार मेहनत करते रहें, यही आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी। काम के बीच थोड़ी-थोड़ी देर चलना या हल्का व्यायाम करना दिमाग को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: क्रीम

वृश्चिक (Oct 24–Nov 22)

इन दिनों पैसों से जुड़ी कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं, जो आपको फायदा भी दिला सकती हैं। धन को लेकर हलचल तो रहेगी, लेकिन थोड़ा समझदारी से चलें तो स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है। काम में कुछ चीजें रोज जैसी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार का साथ बिना कहे भी आपका हौसला बढ़ाएगा और मन को सुकून देगा। प्यार में भावनाएं पूरी तरह एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए एक-दूसरे को थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा। कोई छोटी सी यात्रा आपका मूड बदल सकती है और अच्छा अनुभव दे सकती है। जमीन या घर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आगे की सोच को लेकर नई उम्मीद बन सकती है। पढ़ाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: सिल्वर

धनु (Nov 23–Dec 21)

काम में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन अगर आप खुले मन से नए तरीकों को अपनाएंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। घर में पुराने किस्सों या परिवार की यादों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे दिल को सुकून मिलेगा। प्यार में अपनापन और समझ बनी रहेगी, बस अपनी भावनाएं साफ़ और सादगी से जाहिर करें। यात्रा पर जाने से पहले सभी जरूरी चीजें जांच लें ताकि कोई परेशानी न हो। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला फिलहाल टालना सही रहेगा। पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आप और मेहनत के लिए प्रेरित हो सकते हैं। पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है या पहले किए गए काम का फायदा मिल सकता है। जो चीजें आपने पहले से सोचकर की थीं, अब उनका अच्छा नतीजा मिलना शुरू हो सकता है।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: गोल्डन

मकर (Dec 22–Jan 21)

कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी सधी हुई सोच उन्हें अच्छे से संभाल लेगी। परिवार का साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। प्रेम में ईर्ष्या जैसी भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर आप खुलकर बात करें तो रिश्ता मजबूत बन सकता है। यात्रा की योजना फिलहाल टालना अच्छा रहेगा या फिर आप वेलनेस से जुड़ी जगहों को चुन सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने या किराए पर देने से फायदा हो सकता है। पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, लेकिन तरीका बदलने से फिर से रफ्तार पकड़ी जा सकती है।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: पीला

कुंभ (Jan 22–Feb 19)

काम में अगर आप दूसरों के साथ मिलकर चलेंगे तो नए और अच्छे आइडिया मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत में कमी न करें। परिवार का साथ मन को सुकून देगा और आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। प्रेम में कुछ खास पल मिल सकते हैं, इसलिए रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को महत्व दें। कोई अचानक यात्रा या दूर की जगह जाना अच्छा अनुभव दे सकता है, खासकर अगर ये दिल से जुड़ा फैसला हो। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बात कानूनी प्रक्रिया के चलते रुक सकती है, इसलिए धैर्य रखें। पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नारंगी

मीन (Feb 20–Mar 20)

काम करते समय दिमाग में कई नए विचार आ सकते हैं, लेकिन उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए समय और जिम्मेदारियों की सही सीमा तय करना जरूरी होगा। परिवार के साथ बिताए पल दिल को राहत देंगे और कुछ प्यारी यादें भी जोड़ेंगे। प्यार में मनमुटाव हो सकता है, पर अगर आप शांत रहकर समझदारी से बात करेंगे तो रिश्ता दोबारा मजबूत हो सकता है। किसी शांत जगह की यात्रा आपके मन को हल्का कर सकती है और अंदरूनी संतुलन देने में मदद करेगी। अगर आप किसी छोटी दुकान या ऑफिस की जगह देख रहे हैं तो उसमें फायदा होने की संभावना है। पढ़ाई में मन भटक सकता है, ऐसे में किसी की मदद लेना या पढ़ने का तरीका बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: हरा