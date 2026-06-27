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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जून 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

A beautiful illustration of an auspicious time, The image depicts a vase decorated with coconuts and marigold flowers scattered beneath

आज आपका दिन मंगलमय हो!

28 June 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: व्रत का महत्व और 7 अचूक उपाय, जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
रविवार, 28 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग की गणना के आधार पर आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। रविवार का दिन साक्षात् देवता भगवान सूर्य नारायण की उपासना, तेज, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए परम फलदायी माना जाता है। साथ ही आज पूर्णिमा व्रत की पूर्व संध्या (चतुर्दशी) का विशेष महत्व है।
 

आइए जानते हैं 28 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

 
आज का पंचांग: 28 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: चतुर्दशी तिथि- रात 02:08 (29 जून) तक (इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)
 
नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र- शाम 05:44 तक (इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ)
 
योग: शुभ योग- दोपहर 03:55 तक (इसके बाद शुक्ल योग)
 
करण: वणिज- दोपहर 01:31 तक (इसके बाद विष्टि यानी भद्रा प्रारंभ होगी, जो रात 02:08 तक रहेगी)
 
सूर्योदय: सुबह 05:26 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:23 पीएम
 
चंद्रराशि: वृश्चिक राशि (दिन-रात)
 
विशेष नोट (भद्रा स्थिति): आज दोपहर 01:31 से रात को तिथि समाप्ति (02:08 एएम) तक भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में मांगलिक कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करना वर्जित माना जाता है। हालांकि, भगवान सूर्य की पूजा और नियमित धार्मिक कार्यों में भद्रा बाधक नहीं होती।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

भद्रा काल को ध्यान में रखते हुए, यदि आप आज कोई आवश्यक सरकारी कार्य, सूर्य उपासना या सामान्य धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो इस समय का उपयोग करें:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:56 से दोपहर 12:52 तक। (यह समय भद्रा शुरू होने से पहले का है, इसलिए आज का सर्वश्रेष्ठ काल है।)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:04 से सुबह 04:44 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से दोपहर 03:42 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:23 से शाम 07:44 तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया, भौतिक या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए:
 
राहुकाल: शाम 05:38 से शाम 07:23 तक (रविवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान यात्रा या बड़े लेन-देन से बचें)।
 
यमगंड काल: दोपहर 12:25 से दोपहर 02:10 तक।
 
गुलिक काल: दोपहर 03:54 से शाम 05:38 तक।
 
दिशाशूल: पश्चिम दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से दलिया, घी या पान खाकर ही निकलें)।
 

आज का विशेष रविवार उपाय:

चूंकि आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी तिथि है और कल पूर्णिमा है, इसलिए आज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, अक्षत, थोड़ा सा सिंदूर और लाल फूल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: 29 जून से 5 जुलाई 2026 का अंक राशिफल: जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत
 
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