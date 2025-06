What to bring home during Rath Yatra: भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक, जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली यह भव्य यात्रा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि भक्तों को भगवान जगन्नाथ के करीब आने का अवसर भी देती है। अगर आप भी इस साल इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं या इसका हिस्सा बनने की सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने घर लाकर आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अपार धन और यश पा सकते हैं। ये वस्तुएं न केवल पवित्र मानी जाती हैं, बल्कि अपने साथ सुख-समृद्धि और सकारात्मकता भी लाती हैं।