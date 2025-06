आषाढ़ की अष्टमी पर कैसे करें शीतला माता की पूजा, जानें सही तरीका

What Is The Secret Of The Third Step Of Jagannath Temple : हिंदू धर्म के चार धामों में से एक, जगन्नाथपुरी को साक्षात बैकुंठ माना जाता है। ओडिशा में स्थित यह पवित्र धाम लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएंस्थापित हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प परंपराएं और रहस्य हैं, जिनमें से एक है मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखने की सख्त मनाही। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे की पौराणिक कथा।