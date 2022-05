सूर्य संक्रांति, सूर्य का गोचर, बड़ा राशि परिवर्तन, इन खास राशियों के आ रहे हैं अच्छे दिन, जानिए उपाय

Surya gochar in may 2022 : सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूर्य के राशि परिवर्तन करने से 6 राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। सूर्य 15 मई 2022 रविवार के दिन मेष से निकलकर वृषभ में (Surya ka vrshabh me parivartan) गोचर करेगा। आओ जानते हैं सूर्य ग्रह को शुभ करने के उपाय।