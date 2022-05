सूर्य संक्रांति और ज्योतिष : 6 राशियां हो जाएंगी भाग्यशाली, 6 को होगी परेशानी

Surya gochar in may 2022 : सूर्य ग्रह 15 मई 2022 रविवार के दिन सुबह 5:45 बजे वृषभ राशि में गोचर करेगा और 15 जून, 2022 को शाम 12:19 बजे तक इ‍सी राशि में रहेगा। सूर्य के वृषभ राशि में गोचर (Surya ka vrshabh ashi me parivartan) से 6 राशियों पर होगा शुभ और 6 पर होगा मिलाजुला असर। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि तो नहीं हैं शुभ राशियों में शामिल।