Transit of Mars in Capricorn: मंगल चतुर्थ भाव या राशि में नीच और और दशम भाव या राशि में उच्च का होता है। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। मंगल का शनि की मकर राशि में गोचर (Mangal Gochar in Makar Rashi) होने से जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल ग्रह के इस राशि परिवर्तन से तीन राशियों को जबरदस्त फायदा होने वाला है।