21वीं सदी की शुरुआत में पहला एशिया कप खिताब जीत पाया था पाकिस्तान

Pakistan First Asia Cup Title : 2000 Asia Cup जिसे Pepsi Asia Cup भी कहा जाता है, एशिया कप का सातवां संस्करण था। यह 29 मई से 7 जून 2000 के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में 4 टीमों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश) ने हिस्सा लिया था।





पाकिस्तान ने अन्य तीनों टीमों को हराकर लीग चरण सबसे अधिक जीत के साथ समाप्त किया था। दूसरी ओर, श्रीलंका ने दो मैच जीते थे और भारत ने सिर्फ 1 जीत के साथ समाप्ति की थी जबकि बांग्लादेश एक बार फिर एक भी गेम जीतने में असफल रहा था।





क्रिकेट प्रारूप: वनडे टूर्नामेंट प्रारूप: राउंड-रॉबिन और नॉकआउट मेज़बान: बांग्लादेश चैंपियंस: पाकिस्तान (पहला खिताब) उपविजेता: श्रीलंका टीमें : 4 मिलान 7 प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़: यूसुफ योहाना सर्वाधिक रन: यूसुफ योहाना (295) सर्वाधिक विकेट: अब्दुल रज्जाक (8)



इस सीजन में पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 39 रनों से हराकर अपना पहला एशिया कप जीता था (Pakistan won their first Asia Cup In 2000)। पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी यूसुफ योहाना (Yousuf Youhana) ने टीम पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में 147.50 की औसत से 295 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। (Yousuf Youhana Scored the most runs in 2000 Asia Cup)

सभी सात मैच ढाका के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम (Bangabandhu National Stadium) में खेले गए थे। यूसुफ योहाना को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। और पाकिस्तान टीम का नेतृत्व मोइन खान ने किया जो टीम के विकेटकीपर भी थे।

अमित भंडारी (Amit Bhandari ODI Debut) ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू किया और मोहम्मद अज़हरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) और अजय जड़ेजा (Ajay Jadeja) दोनों ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 3 जून 2000 को खेला था।

Asia Cup 2000 में भारत के कप्तान: Sourav Ganguly

Asia Cup 2000 में श्रीलंका के कप्तान: Sanath Jayasuriya

Asia Cup 2000 में पाकिस्तान के कप्तान: Moin Khan

Asia Cup 2000 में बांग्लादेश के कप्तान: Aminul Islam

Final Match : Sri Lanka vs Pakistan, 7 June 2000, Bangabandhu National Stadium, Dhaka

पाकिस्तान 39 रनों से जीता

पाकिस्तान: 277/4 (50 ओवर)

श्रीलंका: 238 (45.2 ओवर)

पाकिस्तान टॉप परफॉर्मर :

सईद अनवर 82 (115)

अरशद खान 2/42 (10 ओवर)

श्रीलंकाई टॉप परफॉर्मर:

मार्वन अटापट्टू 100 (124)

नुवान जोयसा 2/44 (8 ओवर)

