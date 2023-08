Asia Cup 1995 : जब पहली बार एशिया कप में चमका था सचिन तेंदुलकर का बल्ला

1995 Asia Cup Final India vs Srilanka.



Sachin Straight Drive vs Vaas#SachinTendulkar#AsiaCup pic.twitter.com/gVaJJ4sJRN kul (@Loyalsachfan01) August 11, 2023

Aaqib Javed of Pakistan celebrates after dismissing Sachin Tendulkar of India during the group stage match of Asia Cup in 1995 at Sharjah. #CricketTwitter pic.twitter.com/sGNvFNtOdY

— FC MP (@sambayorker) August 10, 2023

5th edition of #AsiaCup was held in 1995.





1st Match - Ind vs Ban

IND won by 9 wkts



2nd Match - SL vs Ban

SL won by 107 runs



3rd Match - Ind vs Pak

Pak won by 97 runs



4th Match- Pak vs Ban

Pak won by 6 wkts



5th Match - Ind vs SL

IND won by 8 wkts

Asia Cup 1995 में भारतीय कप्तान 1995: मोहम्मद अज़हरुद्दीन

Asia Cup 1995 में श्रीलंकाई कप्तान 1995: अर्जुन रणतुंगा

Asia Cup 1995 में पाकिस्तान कप्तान 1995: मोईन खान

Asia Cup 1995 में बांग्लादेश के कप्तान: अकरम खान

#OnThisDay in 1995, Sachin Tendulkar slapped his fourth ODI hundred, in the Asia Cup against Sri Lanka





The 21-year-old took India to the 203-run target in just 33.1 overs, scoring 112 runs in just 107 balls.



The venue? Sharjah pic.twitter.com/P82z8MJ5wp — Wisden India (@WisdenIndia) April 9, 2021

Player Match Run Average SR Highest 100 50 Sachin Tendulkar 4 205 68.33 109.62 112* 1 0 Navjot Singh Sidhu 4 197 98.50 80.40 84* 0 3 Inzamam-ul-Haq 3 190 95.00 86.75 88 0 2

Player Matches Wicket Economy Anil Kumble 4 7 3.86 Venkatesh Prasad 3 6 4.00 Aaqib Javed 2 5 2.52

1995 Asia Cup जिसे Pepsi Asia Cup के नाम से भी जाना जाता है, पांचवां एशिया कप टूर्नामेंट था और यह टूर्नामेंट Sharjah, UAE में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट 5-14 अप्रैल, 1995 के बीच हुआ था। UAE ने 1995 में दूसरी बार एशिया कप की मेजबानी की। एक बार फिर, चार टीमों - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।1995 एशिया कप एक राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट (Round-Robin Tournament) था जहां प्रत्येक टीम एक-दूसरे से एक बार खेलती थी, और शीर्ष दो टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए क्वालीफाई करती थीं। राउंड-रॉबिन चरण के अंत में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका सभी के चार अंक थे, लेकिन बेहतर रन-रेट (NRR) के आधार पर भारत और श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशिया कप 1995 जीता। यह टीम इंडिया की लगातार तीसरी और कुल मिलाकर चौथी एशिया कप जीत थी।India won by 8 wicketsSri Lanka : 230/7 (50 overs)India :233/2 (41.5 overs)वेंकटेश प्रसाद 2/32 (10 ओवर)मोहम्मद अज़हरुद्दीन 90* (121)असंका गुरुसिन्हा 85 (122)चंपका रामनायके 1/52 (8.5 ओवर)