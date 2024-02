चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए 4 योगा टिप्स

Use of refined sugar for skin: डायबिटीज के मरीजों के अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति को भी चीनी से दूर रहने ही सलाह दी जाती है। वजन कम करने से लेकर किसी बीमारी को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट के साथ चीनी छोड़ने या कम करने की सलाह दी जाती है।