21 June Yoga Day 2024: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 तिथि, थीम, इतिहास, महत्व, उत्सव और कार्यक्रम जानें क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में खास, यहां मिलेगी सभी जानकारी

International Yoga Day 2024 International Yoga Day 2024 : योग, एक प्राचीन अभ्यास जिसका जन्म भारत में हुआ था, अब एक वैश्विक घटना बन चुका है। इस सार्वभौमिक उपहार का जश्न मनाने के लिए, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन योग के अभ्यास के लाभों को उजागर करता है, मन, शरीर और आत्मा के लिए समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। ALSO READ: 21 June Yoga Day 2024: दुनियाभर में मनाया जाएगा 10वां योग दिवस, जानें कैसे करें आप भी तैयारी

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की तिथि और थीम:

इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है 'स्वयं और समाज के लिए योग' (Yoga for Self and Society)। योग, एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में, मन और शरीर के बीच सामंजस्य, विचार और क्रिया का संतुलन और अनुशासन और पूर्ति की एकता का प्रतीक है। यह शरीर, मन, आत्मा और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। इस विशेष दिन पर, हम इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में योग के महत्व तथा वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता पर बल दिया था।

11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 69/131 को अपनाया, जिसके तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला, 175 सदस्य देशों ने इसे सह-प्रायोजित किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को मनाया गया था, और तब से यह दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व:

1. शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना: योग अपने कई शारीरिक स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। नियमित अभ्यास से लचीलापन, शक्ति और मुद्रा में सुधार हो सकता है। यह स्वस्थ वजन बनाए रखने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोगों को बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2. मानसिक स्वास्थ्य लाभ: 2024 का विषय मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डालता है। योग अभ्यास जैसे आसन, प्राणायाम (श्वास संबंधी व्यायाम) और ध्यान तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में प्रभावी हैं। वे मानसिक स्पष्टता, ध्यान और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इस दिन को मनाकर मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

3. आध्यात्मिक विकास: शारीरिक और मानसिक लाभों से परे, योग एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। यह स्वयं के साथ एक गहरा संबंध बनाता है और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएँ व्यक्तियों को संतुलन और शांति की स्थिति प्राप्त करने में मदद करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के आध्यात्मिक आयामों की याद दिलाता है।

4. वैश्विक एकता और सद्भाव: योग एक सार्वभौमिक भाषा है जो सीमाओं, संस्कृतियों और धर्मों से परे है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एकजुट करता है, वैश्विक एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है। इस दिन विभिन्न देशों में योग सत्र, कार्यशालाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलता है।

5. पर्यावरण के प्रति जागरूकता: योग का अभ्यास प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करता है। यह सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान सिखाता है और स्थायी जीवन को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अक्सर पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की पहल शामिल होती है।

उत्सव और कार्यक्रम:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में, शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हजारों प्रतिभागी सामूहिक योग सत्र में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, योग स्टूडियो, सामुदायिक केंद्र और पार्क इस दिन को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सोशल मीडिया अभियान, वेबिनार और ऑनलाइन कक्षाएं भी व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।