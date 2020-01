क्या JNU हिंसा के बाद गर्ल्स हॉस्टल में मिले ये आपत्तिजनक सामान...जानिए सच...

क्या है वायरल तस्वीरों में-

वायरल तस्वीरों में सेक्स टॉयज और कॉन्डम फर्श पर बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरें को शेयर कर महेश नायक राष्ट्रभक्त नामक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘JNU में हुई तोड़फोड़ के बाद गर्ल्स हॉस्टल में बिखरा हुआ सामान, धन्य हैं यहां की स्टूडेंट। बहुत दुख हुआ इन लोगों की बुक्स देखकर सब फट गई है।’

ये तस्वीरें ट्विटर सहित फेसबुक पर भी काफी वायरल है।

वहीं, दूसरी तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें यह तस्वीर Reddit पर 2015 के एक पोस्ट में मिली। पोस्ट का टाइटल ‘ So I dug through the dumpster for sex toys today ’ था और इसमें वायरल तस्वीर का लिंक है जो Imgur.com पर मौजूद है।