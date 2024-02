Future from the shape of ears: हमारे कान के आकार भी बहुत कुछ कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ, पैर, उंगलियों, कान की बनावट को देखकर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता चलता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कानों की बनावट से व्यक्ति का चरित्र और भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। आओ जानते हैं कि क्या कहते हैं आपके कान। आप भी जानिए अपना भविष्य।