हिन्दू धर्म में पीपल, आम, बड़, गूलर एवं पाकड़ के पत्तों को ही शुभ और पवित्र 'पञ्चपल्लव' कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में इन पत्तों को कलश में स्थापित किया जाता है या पूजा व अन्य मांगलित कार्यों में इनका अन्य तरीकों से उपयोग होता है। यदि आपके घर के पास या आंगन में आम का पेड़ लगा है तो क्या होगा, जानें।





आंगन में आम का पेड़ लगाने से क्या होगा | What will happen if you plant a mango tree:





1. ज्योतिष में आम के पेड़ को मंगल का कारक बताया गया है। यह मेष राशि का पेड़ माना जाता है। मेष राशि वाले जातक यह पेड़ अपने घर के पास उचित दूरी पर लगा सकते हैं। इसे यदि उचित दिशा में नहीं लगाया तो यह हानि देगा।





2. आपके घर या मकान की छाया आम के पेड़ पर पड़ती है या पेड़ की छाया मकान पर पड़ रही है तो इसे छायावेध कहा जाएगा, जो नुकसानदायक है।





3. घर के मेन गेट के एकदम सामने वृक्ष नहीं होना चाहिए। इसे वृक्षवेध माना जाता है जिससे सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इससे बाल दोष भी होता है।







4. कहते हैं कि घर या आंगन में फलदार वृक्ष लगाने से संतान को कष्ट होता है।





5. उत्तर दिशा में फलदार पेड़ लगाने से संतान पीड़ा अथवा बुद्धि का भी नाश होता है।

6. पाकड़, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा तथा कांटेदार वृक्ष, पीपल, अगस्त, इमली ये सभी घर के एकदम समीप निंदित कहे गए हैं। इन्हें घर की ऊंचाई से दोगुनी दूर उचित दिशा में होना चाहिए। घर की छाया किसी भी समय जहां तक जा रही है उसके थोड़ी दूर पर पीपल, आम और नीम लगा सकते हैं।





7. आम पित्त नाशक होता है और इसे लगाने से उचित दूर और दिशा में लगाने से सकारात्मकता का माहौल बनता है।







8. उचित दिशा और दूरी पर आम का पौधा लगाने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और धन संपत्ति में इजाफा होता है।

नोट : आम का पेड़ लागने से पहले किसी वास्तु शास्त्री से सलाह जरूर लें।