यूपी में एक जिला, एक माफिया का युग खत्म, CM योगी आदित्यनाथ का तंज

India and New Zealand agreement: भारत और न्यूजीलैंड (India and New Zealand) ने अपने रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष को उनके देश में कुछ गैरकानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिंता से अवगत कराया।