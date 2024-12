UP : रिलेशन में 2 लड़कियां, 7 लाख में चेंज करवाया जेंडर, आपस में कर ली शादी

kannauj news 2 girls married each other one changed her gender : कन्नौज जिला मुख्यालय के सराय मीरा देविन टोला निवासी एक युवती शिवांगी ने लिंग परिवर्तन कराने के बाद रानू (32) बनकर अपनी सहेली ज्योति (25) से शादी कर ली। इस शादी को परिजनों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिये सार्वजनिक किया।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कन्नौज के सराय मीरा देविन टोला निवासी इन्द्र गुप्ता की सबसे छोटी बेटी शिवांगी उर्फ रानू ने अपनी सहेली ज्योति से शादी कर ली। दोनों सहेलियों की शादी नवंबर माह में 25 तारीख को हुई। इसके पहले ही शिवांगी ने लिंग परिवर्तन करा लिया। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद यह शादी सुर्खियों में आ गयी।

शिवांगी उर्फ रानू ने बताया कि चार साल पहले उसकी दुकान पर ज्योति जेवर खरीदने आई थी तभी से उसकी जान पहचान हो गई और फिर गहरी दोस्ती हो गई। ज्योति ने शिवांगी उर्फ रानू के मकान में ब्यूटी पार्लर खोल लिया जिससे दोनों की नजदीकियां और बढ़ गई और शादी का फैसला कर लिया।

इसके बाद रानू (32) ने लडका बनने का फैसला लिया और लिंग परिवर्तन के लिए इंटरनेट पर जानकारी की। उसने दिल्ली के एक विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ली और लिंग बदलवाने के लिए तीन ऑपरेशन कराये। एक ऑपरेशन होना अभी बाकी है।

रानू ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उसने ज्योति (25) से नवम्बर में शादी कर ली। इस शादी में परिवार ने पूरा सहयोग किया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि ज्योति और रानू शादी से खुश हैं। इनपुट भाषा