मायके जाने की जिद कर रही थी, पति ने कुल्हाड़ी से काट डाला

Tomato in UP Rs 50 per kg: नेपाल से आयातित करीब 5 टन टमाटर अभी रास्ते (पारगमन) में है और उत्तर प्रदेश में इसकी बिक्री बृहस्पतिवार को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती भाव पर की जाएगी। एनसीसीएफ ने नेपाल से 10 टन टमाटर के आयात का अनुबंध किया है। एनसीसीएफ आयात के साथ-साथ केंद्र सरकार की ओर से टमाटर की घरेलू खरीद भी कर रही है।