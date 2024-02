ट्रेन के महिला कोच में यात्रा करना पड़ा महंगा, RPF ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार

What did Nikki Haley say about India?: अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल निक्की हेली (Nikki Haley) ने वॉशिंगटन में बुधवार को कहा कि भारत (India), अमेरिका (America) का साझेदार तो बनना चाहता है लेकिन फिलहाल वह नेतृत्व करने के लिहाज से अमेरिकियों पर भरोसा नहीं करता।