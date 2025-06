अब नहीं सुनना पड़ेगी cyber caller tune, जानिए कैसे करें skip

अब नहीं सुनना पड़ेगी cyber caller tune, जानिए कैसे करें skip

How to stop the cyber security warning when call: क्या आप भी उस रोज़मर्रा की साइबर फ्रॉड जागरूकता कॉलर ट्यून (Cyber Fraud Awareness Caller Tune) से ऊब चुके हैं? दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) द्वारा शुरू की गई यह ट्यून, साइबर अपराधों (Cyber Crime) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार जब आप किसी को अर्जेंट कॉल कर रहे हों तो लगातार इसे सुनते रहना झुंझलाहट पैदा कर सकता है। अगर आप भी इस स्थिति से दो-चार होते हैं और इसे स्किप करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है!





खुशखबरी यह है कि आप इस कॉलर ट्यून को आसानी से कुछ स्टेप्स फॉलो करके स्किप (Skip) कर सकते हैं। यह एक अस्थायी तरीका है, जिससे आप कॉल लगने से पहले इस ट्यून को बंद कर सकते हैं और सीधे अपनी कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। इसे स्थायी रूप से बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि यह जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है, लेकिन अस्थायी रूप से इसे स्किप करना आपकी परेशानी को काफी हद तक कम कर देगा।





साइबर कॉलर ट्यून को स्किप करने का आसान तरीका:

साइबर कॉलर ट्यून को स्किप करना बेहद सरल है और इसमें बस कुछ सेकंड लगते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें और अगली बार जब आप किसी को कॉल करें तो इस ट्यून से मुक्ति पाएं:

1. कॉल डायल करें: सबसे पहले, उस नंबर को डायल करें जिस पर आप कॉल करना चाहते हैं।

2. कॉलर ट्यून का इंतज़ार करें (कुछ सेकंड के लिए): जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट होने लगे और आपको साइबर कॉलर ट्यून (Cyber Caller Tune) सुनाई दे, तुरंत अगले स्टेप पर जाएं।

3. कीपैड या डायल पैड खोलें: अपनी कॉल स्क्रीन पर, कीपैड (Keypad) या डायल पैड (Dial Pad) विकल्प को खोलें। यह आमतौर पर एक नंबर पैड जैसा आइकन होता है।

4. '1' नंबर प्रेस करें: कीपैड खुलने के बाद, बिना किसी देरी के '1' नंबर को दबाएं।

बस इतना ही! जैसे ही आप '1' नंबर प्रेस करेंगे, कॉलर ट्यून (Caller Tune) तुरंत बंद हो जाएगी और आपकी कॉल सीधे कनेक्ट हो जाएगी। यह तरीका लगभग सभी प्रमुख मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (Mobile Network Operators) जैसे जियो (Jio), एयरटेल (Airtel), वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) आदि पर काम करता है।







याद रखने योग्य बातें:

• यह तरीका अस्थायी (Temporary) है। हर बार जब आप कॉल करेंगे, तो आपको इसे स्किप करने के लिए '1' दबाना होगा।

• यह कॉलर ट्यून सरकारी निर्देश पर चलती है और इसे हमेशा के लिए बंद (Permanently Disable) करना संभव नहीं है।

तो अगली बार जब आप किसी को फोन लगाएं और साइबर कॉलर ट्यून सुनाई दे, तो अब आप जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। बस '1' दबाएं और सीधी बात करें!





क्यों है यह कॉलर ट्यून महत्वपूर्ण?

भले ही यह कॉलर ट्यून कई बार परेशान कर सकती है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य बहुत नेक है। डिजिटल भारत के इस युग में, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह कॉलर ट्यून लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करती है और उन्हें संभावित खतरों से बचने के लिए सतर्क रहने का संदेश देती है। यह एक छोटा सा प्रयास है जो लाखों लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचा सकता है।





मंत्री सिंधिया भी हैं बच्चन की आवाज से परेशान

हाल ही में इंदौर आए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ लोग जब इसी सन्दर्भ में ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्होंने भी सहमति जताते हुए कहा कि बच्चन की आवाज से वे भी परेशान हैं। लोगों का कहना था कि इमरजेंसी की स्थिति में खासकर व्यापारियों, मरीजों और बुजुर्गों को इस ट्यून से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये ट्रिक बहुत काम की है।