क्या आपके खाते में नहीं आ रहा है LPG Cylinder की सब्सिडी का पैसा? तो ऐसे करें शिकायत

31 मार्च से पहले करवा लें Aadhaar Card से जुड़ा यह बड़ा काम, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू सिलेंडर के दाम में 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक गैस सिलेंडर के दाम में यह चौथी बढ़ोतरी है।सरकार की तरफ से रसोई गैस की सब्सिडी (LPG Subsidy) दी जाती है। यह सब्सिडी ग्राहकों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है।सभी राज्यों में LPG की सब्सिडी अलग-अलग निर्धारित की गई है। आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है या नहीं। इस प्रक्रिया द्वारा चेक किया जा सकता है और अगर आपके खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है तो इसकी शिकायत आप कहां कर सकते हैं। यह भी आपको बताते हैं।





ऐसे चेक करें सब्सिडी



- सबसे पहले www.mylpg.in पर जाएं।

- पेज के राइट साइड पर गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर की फोटो दिखाई देगी, उनमें से अपने सर्विस प्रोवाइडर के गैस सिलेंडर की फोटो पर क्लिक करें।



- नई विंडो खुलने पर आपका सर्विस प्रोवाइडर दिखाई देगा। अब सबसे ऊपर Sign in और New User का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी पहले से आईडी बनी है तो साइन-इन कर लें। अगर नहीं बनी है तो New User पर क्लिक करके आईडी बना लें।



- लॉगिन करने पर आपको व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।



- क्लिक करते ही पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिली हैस। कौन-सी सब्सिडी कब मिली है।





यहां कर सकते हैं शिकायत : अकाउंट में सब्सिडी का पैसा न आने पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस फीडबैक वाले बटन पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी





इसके अतिरिक्त अगर आपकी LPG आईडी को अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर कॉल कर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।