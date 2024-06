दिल्ली-NCR में महंगी हुई CNG, जानिए कितने बढ़े दाम?

India expressed concern over the recruitment of Indians in the Russian army : भारत ने कहा कि रूसी सेना में काम करने वाले भारतीय नागरिकों का मुद्दा अत्यधिक चिंता का विषय बना हुआ है। नई दिल्ली ने इस पर मॉस्को से कार्रवाई की मांग की। पिछले हफ्ते, विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में रूसी सेना में कार्यरत 2 और भारतीय नागरिक मारे गए, जिससे ऐसी मौतों की संख्या 4 हो गई है।