मुंबई में आज इन मार्गों पर आज नहीं चलेगी ट्रेन, देखिए लिस्ट...

ठाणे-दिवा कॉरिडोर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक रविवार को सुबह 8 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके चलते ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। धीमी ट्रेनों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और कल्याण और दिवा और मुलुंड रेलवे स्टेशनों के बीच फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा।

मध्य रेलवे ने कहा कि 07.47 बजे से 23.52 बजे तक कल्याण से चलने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए अप स्लो/सेमी-फास्ट सेवाओं को दिवा और मुलुंड के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. इसके चलते मुंब्रा और कलवा में ट्रेनें नहीं रुकेगी।

