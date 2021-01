इनॉग्रेशन डे : शपथ के बाद मिलेगा जो बाइडेन को POTUS, आखिर क्या है यह...

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इनॉग्रेशन डे यानी 20 जनवरी को 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं।





उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को रात 12 बजकर एक मिनट से @POTUS मेरा ट्‍विटर अकाउंट होगा, लेकिन तब तक के लिए मैं @JoeBiden ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल, पिछले दिनों अमेरिका में मचे बवाल के बाद ट्‍विटर ने निवर्तमान डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था।







शपथ के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक ट्‍विटर हैंडल @POTUS को ट्रंप से वापस लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को सौंप दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था।

हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब @POTUS का ट्रांसफर होगा। इससे पहले भी ओबामा से यह हैंडल ट्रंप को ट्रांसफर हुआ था। दरअसल, POTUS का अर्थ होता है President of the United States। यानी President of the United States का शॉर्ट फार्म होता है।





POTUS की ही भांति अमेरिका की प्रथम महिला को FLOTUS कहा जाता है जिसका अर्थ होता है First Lady of the United States। वर्तमान में मेलानिया ट्रंप FLOTUS हैं।