यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देगी।

प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज सत्ता में नफरत को बोलबाला है, मैं उसको बदलना चाहती हूं। मुझे लगता है कि इसे महिलाएं बेहतर तरीके से बदल सकती हैं।

The party has decided that it will give 40% of the total election to in the state: Congress leader Vadra on 2022 Uttar Pradesh Assembly elections pic.twitter.com/WGPTSLbDcx