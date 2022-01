यूपी में कांग्रेस ने जारी की 61 उम्मीदवारों की लिस्ट, 24 महिलाओं को दिया टिकट

कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्‍ट में अयोध्‍या से रीता मौर्य, कन्‍नौज से विनीता देवी, हमीरपुर से राज कुमारी और भौजपुर से अर्चना राठौर को टिकट दिया है। गोविंदनगर से करिश्मा ठाकुर, सलेम पुर से दुलारी देवी और बदला पुर से आरती सिंह चुनाव लड़ेंगी।

कांग्रेस ने इस चुनाव में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली लिस्‍ट में 50, दूसरी में 16 और तीसरी में 37 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की थी।

