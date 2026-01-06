हिंसा प्रभावित सूडान में बिगड़ती स्थिति, वेनेज़ुएला में विशाल मानवीय आवश्यकताएं

संयुक्त राष्ट्र ने हिंसक टकराव से जूझ रहे सूडान के दारफ़ूर और कोर्दोफ़ान क्षेत्रों में हिंसा में आई तेज़ी से आम नागरिकों पर हुए असर के प्रति गहरी चिन्ता जताई है। उधर वेनेज़ुएला में 79 लाख लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जो कि देश की कुल आबादी के एक-चौथाई से अधिक है।

सूडान के नॉर्थ दारफ़ूर प्रान्त में 3 जनवरी को अल ज़ुर्ग और ग़ुरैर नामक गांवों में स्थानीय बाज़ार, मेडिकल केन्द्र समेत अन्य स्थानों पर हुए ड्रोन हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की ख़बर है। उसी दिन वैस्ट दारफ़ूर प्रान्त में कुलबुस इलाक़े में दो ड्रोन हमलों में एक आम नागरिक की मौत हो गई।

मानवीय सहायता संगठनों का कहना है कि कुलबुस में हमलों की वजह से 600 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त हो गया है। उधर, साउथ कोर्दोफ़ान प्रान्त में 1 से 3 जनवरी के दौरान डिलिंग शहर में अनेक ड्रोन हमले किए गए, जिनमें आम नागरिकों के हताहत होने की जानकारी है।

शहर में स्थिति गम्भीर है और आम नागरिक घेराबन्दी के बीच जीवन गुज़ार रहे हैं, जबकि मानवीय स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है और अति-आवश्यक सामग्री तक पहुंच कठिन हो गई है। आपात राहत मामलों के लिए यूएन कार्यालय ने हिंसा प्रभावित सभी इलाक़ों में आम नागरिकों का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की अपील की है और साथ ही, वहाँ बेरोकटोक मानवीय राहत पहुंचाई जानी होगी, ताकि हालात को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके।

सूडान की सशस्त्र सेना और अतीत में उसके सहयोगी रहे अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच अप्रैल 2023 में, देश पर नियंत्रण के मुद्दे पर मतभेदों के बीच हिंसक टकराव भड़क उठा था। इस वर्ष 26 अक्टूबर को RSF ने उत्तरी दारफ़ूर प्रान्त की राजधानी अल फ़शर पर, 1.5 साल की घेराबन्दी के बाद अपना क़ब्ज़ा किया, जहां बड़े पैमाने पर विस्थापन और अत्याचार को अंजाम दिए जाने के आरोप सामने आए। इसके बाद लड़ाई अब कोर्दोफ़ान क्षेत्र में केन्द्रित हो गई है।

वेनेज़ुएला में गम्भीर हालात, सहायता धनराशि की किल्लत

मानवीय सहायता मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का कहना है कि वेनेज़ुएला में मानवीय स्थिति गम्भीर बनी हुई है। इस वर्ष की शुरुआत में देश में 79 लाख लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जो कि देश की कुल आबादी के एक-चौथाई से अधिक है।

मगर इन राहत प्रयासों के लिए पर्याप्त धनराशि का अभाव है। पिछले वर्ष वेनेज़ुएला में मानवीय सहायता योजना के तहत 60 करोड़ डॉलर की रक़म की अपील की गई थी, जिसमें से केवल 17 प्रतिशत जुटा पाना ही सम्भव हो सका। वेनेज़ुएला विश्व में उन देशों में है, जिनके लिए मानवीय सहायता अपीलों को सबसे कम वित्तीय समर्थन हासिल हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां अपने मानवतावादी साझेदारों के साथ मिलकर वर्तमान परिस्थितियों का आकलन कर रही हैं और ज़रूरतमन्दों को समर्थन मुहैया कराने में जुटी हैं। इन प्रयासों के तहत संवेदनशील स्थिति में जीवन गुज़ार रहे लोगों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और संरक्षण समेत अन्य प्रकार की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का सम्मान किए जाने, आम नागरिकों की रक्षा करने और मानवीय सहायता अभियान के संचालन में निरन्तरता की अहमियत को रेखांकित किया है, ताकि मानवतावादी सिद्धान्तों के अनुरूप लोगों को मदद प्रदान की जा सके। इसके मद्देनज़र सर्वाधिक ज़रूरतमन्द आबादी तक जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने के लिए और अधिक स्तर पर समर्थन की पुकार लगाई गई है।

यूक्रेन : हमलों में आम नागरिक हताहत, बिजली आपूर्ति ठप

यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बमबारी में रिहायशी इमारत को भारी नुक़सान पहुंचा है। यूक्रेन में बीते सप्ताहांत हुए हमलों में बच्चों समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं और कड़ाके की सर्दी में अनेक लोग बिना बिजली आपूर्ति के गुज़र-बसर कर रहे हैं।

2 जनवरी से सोमवार सुबह तक हुए हमलों में 12 से अधिक लोगों के मारे जाने और 50 अन्य के घायल होने की जानकारी मिली है। यूक्रेन के अनेक क्षेत्रों में हुए इन हमलों से ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुक़सान पहुंचा है। बीते शुक्रवार को ख़ारकीव के केन्द्रीय इलाक़े में हुए एक हमले में कम से कम 12 आम नागरिक मारे गए, जिनमें एक मां और उसका बच्चा भी है। अनेक लोग घायल हुए हैं।

रिहायशी इमारतों व स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों को क्षति पहुंची है और शहर के अनेक हिस्सों में बिजली, जल व गैस आपूर्ति ठप हो गई है। राजधानी कीव और उसके क्षेत्रों में 5 जनवरी को हुए हमलों में 1 व्यक्ति की जान गई है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, एक निजी अस्पताल को नुक़सान पहुंचा है। रिहायशी इमारतों में हज़ारों लोग बिना बिजली आपूर्ति के रह रहे हैं।

मानवीय सहायतकर्मी, हमलों की चपेट में आए ख़ारकीव औऱ कीव समेत अन्य इलाक़ों में ज़रूरतमन्दों तक राहत पहुंचाने में जुटे हैं। चेरनिहीव, दोनेत्स्क, ख़ेरसॉन और मिकोलाइव समेत कई अन्य इलाक़ों को भी हमलों में निशाना बनाए जाने की सूचना है।