मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Kailash Vijayvargiya should resign and the mayor should be prosecuted over the Indore contaminated water issue: Jitu Patwari
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (18:53 IST)

Indore Contaminated Water Case : दूषित पानी से मौतों पर मचा हाहाकार, जीतू पटवारी बोले- कैलाश विजयवर्गीय का हो इस्तीफा और महापौर पर चले मुकदमा

Indore
भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस इसे लेकर मैदान में उतर गई है। पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दें और महापौर बर्खास्त हों, दोनों पर हो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और महापौर पर FIR दर्ज होना चाहिए। वरना 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का जंगी आंदोलन होगा।
 मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटवारी ने आरोप लगाया कि 'कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी' ने 20 साल के भ्रष्टाचार और लापरवाही से इंदौर की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है।
21वीं सदी में भी गंदे पानी से 17 से अधिक लोगों की मौत हो जाना इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। साथ ही वॉच टावर बनाए गए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। भागीरथपुरा की घेरेबंदी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है।
कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च
मंगलवार शाम कांग्रेस ने विभिन्न चौराहों पर कैंडल मार्च निकाला गया। पलसीकर कॉलोनी से हेमू कालानी चौराहे तक सज्जन वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। हेमू कालानी चौराहे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफा के मांग की गई। साथ नगर निगम भंग करने को लेकर दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। Edited by: Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com