Indore Contaminated Water Case : दूषित पानी से मौतों पर मचा हाहाकार, जीतू पटवारी बोले- कैलाश विजयवर्गीय का हो इस्तीफा और महापौर पर चले मुकदमा

21वीं सदी में भी गंदे पानी से 17 से अधिक लोगों की मौत हो जाना इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। साथ ही वॉच टावर बनाए गए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। भागीरथपुरा की घेरेबंदी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है।