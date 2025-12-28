रविवार, 28 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. UN Secretary-General Antonio Guterres condemned attack on a mosque in Homs
Written By UN
Last Updated : रविवार, 28 दिसंबर 2025 (18:02 IST)

सीरिया के होम्स में मस्जिद पर जानलेवा हमला, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने की कड़ी निंदा

UN Secretary-General Antonio Guterres condemned attack on a mosque in Homs
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सीरिया के होम्स में एक मस्जिद पर शुक्रवार की साप्ताहिक विशेष नमाज़ के दौरान हुए घातक हमले की कड़े शब्दों में निन्दा की है। अली बिन अबी तालिब नामक मस्जिद पर हुए इस हमले में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने और 18 लोगों के घायल होने की ख़बरें हैं। इस मस्जिद को मुख्य रूप से अलावाइट समुदाय का प्रार्थना स्थल माना जाता है। मीडिया ख़बरों के अनुसार, सराया अंसार अल सुन्ना नामक संगठन ने कथित रूप से इस हमले की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है।
ग़ौरतलब है कि सीरिया, दिसम्बर 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद, राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, मगर देश में अब भी सांप्रदायिक और अन्य प्रकार की हिंसा जारी है। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य में कहा है, महासचिव दोहराते हैं कि आम लोगों और प्रार्थना स्थलों के ख़िलाफ़ हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने ज़ोर दिया है कि ज़िम्मेदारों की पहचान की जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए।
वक्तव्य के अनुसार यूएन प्रमुख ने यह भी ध्यान दिलाया है कि सीरियाई अधिकारियों ने इस हमले की निन्दा की है और आतंकवाद का मुक़ाबला करने और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई है। वक्तव्य के अनुसार, यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शन

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शनShashi Tharoor news in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर शनिवार को भागते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए।

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल अलग हो गया और उन्‍होंने तलाक ले लिया। खास बात है कि दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे। लेकिन जैसे ही पति ने अपनी पत्‍नी को एक सच बताया वैसे ही पत्‍नी ने पति से तलाक ले लिया।

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...Digvijay Singh News : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्‍ण आडवाणी की 1990 के दशक की तस्वीर साझा कर चर्चा में आ गए। इस तस्वीर में पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता किस प्रकार नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। इसके साथ ही दिग्विजय ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली।

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा है

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा हैRahul Gandhi in CWC meeting : कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है। यह फैसला मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है।

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमला

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमलाउत्तराखंड के हरिद्वार में गत 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान 2 बाइक सवारों द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि विनय ड्रामा ICU में वेंटिलेटर पर भर्ती थे।

और भी वीडियो देखें

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

स्थापना दिवस पर खरगे ने RSS-BJP को घेरा, कहा- सत्ता कम हो सकती है, लेकिन रीढ़ सीधी है

स्थापना दिवस पर खरगे ने RSS-BJP को घेरा, कहा- सत्ता कम हो सकती है, लेकिन रीढ़ सीधी हैकांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में झंडा फहराया। खरगे ने अपना संबोधन भी दिया। खरगे ने कहा कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है, लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है।

सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता और मितव्यता का संदेश देने के प्रभावी माध्यम हैं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता और मितव्यता का संदेश देने के प्रभावी माध्यम हैं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के शिप्रा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सह 251 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में पाणिग्रहण संस्कार का विशेष महत्व है। यह संस्कार ही परिवार परंपरा की निरंतरता का आधार बनता है। पाणिग्रहण संस्कार का संतों के सानिध्य और सामूहिक विवाह के आनंद के साथ संपन्न होना विशेष संयोग और सौभाग्य का प्रतीक है। सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक विभेद और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों की जगह सामाजिक समरसता और मितव्यता का संदेश देने के प्रभावी माध्यम हैं। समाज में सभी को ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान देना चाहिए।

2025 की आखिरी 'मन की बात', क्या बोले PM Modi

2025 की आखिरी 'मन की बात', क्या बोले PM ModiPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि 2025 भारत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो या वैज्ञानिक नवोन्मेष का क्षेत्र हो, देश का प्रभाव हर जगह महसूस किया गया। अपने मासिक ‘मन की बात’ संबोधन में मोदी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों और सुरक्षा ठिकानों को नष्ट किया।

कानपुर के जूनियर डॉक्टरों का कारनामा, जिंदा मरीज को बताया मृत, पोस्टमार्टम के लिए आई पुलिस

कानपुर के जूनियर डॉक्टरों का कारनामा, जिंदा मरीज को बताया मृत, पोस्टमार्टम के लिए आई पुलिसजिले के हैलट अस्पताल (लाला लाजपत राय) में जूनियर डॉक्टरों का एक कारनामा सामने आया है। यह कारनामा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बंटोर रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक यहां एक जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को जानकारी भी दे दी।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com