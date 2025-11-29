दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौत

Israel attacks southern Syria: इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच, दक्षिणी सीरिया के एक गांव को निशाना बनाया है। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के अनुसार रात के अंधेरे में किए गए इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। इसके उलट इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था।

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'युद्ध अपराध' और 'भयानक नरसंहार' बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल पूरे क्षेत्र को अशांत करने और हिंसा की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मारे गए लोग आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

⭕️ Overnight, based on intelligence gathered in recent weeks, IDF troops conducted an operation to apprehend suspects from the Jaama Islamiya terrorist organization operating in the Beit Jinn area of southern Syria.



During the activity, several armed terrorists opened fire at… — Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2025 इजराइली सैनिक भी घायल : इसराइली सेना के मुताबिक हाल के हफ्तों में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर IDF सैनिकों ने दक्षिणी सीरिया में जामा इस्लामिया आतंकवादी संगठन के संदिग्धों को पकड़ने के लिए रात भर एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान, कई हथियारबंद आतंकवादियों ने सैनिकों पर गोलियां चलाईं। IDF सैनिकों ने हवाई मदद से जवाब में सीधी फायरिंग की। इस घटना के कारण, कई रिजर्व सैनिक घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

सभी संदिग्धों को पकड़ने और कई आतंकवादियों को मार गिराने के साथ ऑपरेशन खत्म हुआ। IDF के मुताबिक, इस अभियान में जामा इस्लामिया ग्रुप के खतरनाक आतंकवादियों को पकड़ा गया है। उनका दावा है कि यह इस्लामिक संगठन हमास और हूतियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहा था। आईडीएफ ने बताया कि उसके भी 6 सैनिक घायल हुए हैं।