लैंगिक समानता के लिए महिलाओं व लड़कियों की भागीदारी अहम

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमता तक, वैज्ञानिक खोज और नवाचार में महिलाओं व लड़कियों की समान भागीदारी, विज्ञान का लाभ सर्वजन तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय है।

Women make up only 1/3 of the global scientific community - obtaining less funding & fewer career opportunities.



Women & girls belong in science.



It is time to recognize that inclusion fosters innovation, and to support every woman & girl fulfil her potential. pic.twitter.com/KLSFU0MCCS