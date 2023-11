जी किशन रेड्डी बोले, BJP सत्ता में आई तो बदल देंगे हैदराबाद का नाम

BJP will change the name of Hyderabad : केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP)की तेलंगाना (Telangana) इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी (Telangana) ने सोमवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदलकर 'भाग्यनगर' कर दिया जाएगा।

रेड्डी ने यहां बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार तेलंगाना में सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। मैं पूछता हूं कि हैदर कौन है? क्या हैदर नाम की जरूरत है? हैदर कहां से आया? किसे हैदर की जरूरत है? भाजपा सत्ता में आई तो निश्चित रूप से 'हैदर' नाम हटाकर शहर का नाम 'भाग्यनगर' कर दिया जाएगा।

रेड्डी ने कहा कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई भाजपा ने नहीं बल्कि द्रमुक सरकार ने किया। जब मद्रास का नाम चेन्नई, बंबई का नाम मुंबई, कलकत्ता का नाम कोलकाता और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने में क्या परेशानी है?

उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो हम वो सारी चीजें बदल देंगे जिनसे गुलामी की मानसिकता झलकती है। भाजपा नाम बदलने के संबंध में विद्वानों की राय भी लेगी। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में अपनी चुनावी सभाओं में कहा है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर और महबूबनगर का नाम पालामुरु कर देना चाहिए।(भाषा)

