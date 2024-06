पहली बार T20I World Cup खेल रहा मेजबान अमेरिका Super 8 में पहुंचा

Top Run-Getters and batters with best strike rate, T20 World Cup : 2 जून से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक, T20 World Cup शुरू होने जा रहा है, जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेला है।