113 रनों पर बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को रोका, नहीं बना एक भी पचासा

In the police station a handicapped man tried to cut his private part : राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण थाने में सोमवार को एक युवक ने कथित तौर पर धारदार वस्तु से गुप्तांग को काटने का प्रयास किया। जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरोपी दिव्यांग युवक ने महिलाओं के साथ बदसलूकी और उनके साथ छेड़छाड़ की थी जिसके बाद उसे हिरासत में लिया था।