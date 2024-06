अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताने के लिए वेड को फटकार

Severe heat will start again in these states : उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी का एक और दौर शुरू हो गया है और अगले 5 दिन के दौरान तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं।